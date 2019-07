Roll Player – Fiends & Familiars online il Kickstarter della seconda espansione

Online su Kickstarter la campagna per il finanziamento di Roll Player - Fiends & Familiars, seconda espansione del gioco in scatola Roll Player

Roll Player è un gioco in scatola strategico particolare, in cui lo scopo è dare forma all’eroe fantasy più potente mai esistito, creando una vera e propria “scheda del personaggio” come nella miglior tradizione dei giochi di ruolo. Per via del contesto in cui è ambientato il gioco, Roll Player è quindi diventato in breve uno dei giochi in scatola più amati dai giocatori di ruolo.

In questi giorni è cominciata la campagna crowdfunding sulla piattaforma Kickstarter della nuova espansione del gioco: Roll Player – Fiends & Familiars.

Roll Player: Fiends & Familiars sarà la seconda espansione del gioco e andrà ad aggiungersi a Roll Player: Monsters & Minions, realizzata nel 2017 e di cui recentemente Raven Distribution ha annunciato la localizzazione per il mercato italiano.

In questa nuova espansione i personaggi dovranno vedersela un’invasione di nuovi mostri e demoni. Per fronteggiare questa nuova minaccia gli eroi potranno avvalersi del supporto dei propri famigli, delle creature in grado di aiutare il proprio padrone con poteri speciali.

Oltre all’aiuto dato dagli aiutanti animali, i personaggi potranno utilizzare nuove classi, acquistare nuovi equipaggiamenti nel mercato e combattere nuovi mostri per guadagnare punti reputazione necessari a vincere la partita ed essere incoronato come il personaggio più forte del gioco.

Per poter giocare a Roll Player: Fiends & Familiars sarà necessario essere in possesso del gioco base, mentre non occorrerà avere anche l’espansione Monsters & Minions, tuttavia utilizzare anche la prima espansione darà vita ad una partita di Roll Player davvero epica.

Chi desiderasse partecipare alla campagna Kickstarter di Roll Player – Fiends & Familiars potrà sostenere il progetto scegliendo tra diversi pledge a partire da 10$ fino ad un massimo di 159$ i quali includeranno tutti gli stretch goal che saranno sbloccati durante la campagna.

I vari pledge potranno contenere perk speciali creati appositamente per questa campagna come la Big Box, una scatola speciale in cui poter riporre il gioco base e la prima espansione. Mentre con i pledge più costosi sarà possibile ricevere anche il gioco base e l’espansione Monsters & Minions.

L’obiettivo di campagna per Roll Player – Fiends & Familiars è stato fissato a 40.000$, attualmente superato, con molti degli stretch goal che sono stati sbloccati; i backers si vedranno recapitare le proprie ricompense ad aprile 2020 .

Chi desiderasse partecipare alla campagna potrà farlo fino al 16 luglio 2019 direttamente sulla pagina Kickstarter del progetto.