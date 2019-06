Roll Player: in arrivo l’espansione Mostri & Servitori

Raven Distribution ha aperto i pre ordini per Roll Player: Mostri & Servitori, l'espansione del gioco in scatola Roll Player.

Raven Distribution ha annunciato la localizzazione di Roll Player: Mostri & Servitori, l’espansione del gioco da tavolo Roll Player.

Roll Player è un gioco in scatola, per 1-4 giocatori, del 2016 (localizzato da Raven Distribution nel 2018) ad opera di Keith Matejka, in cui i giocatori saranno chiamati a creare il più grande avventuriero fantasy di sempre.

Roll Player è un gioco di posizionamento dadi, in cui i giocatori dovranno creare la scheda del proprio personaggio come in un gioco di ruolo, determinandone la razza, l’allineamento e gli attributi. Durante il gioco, il personaggio dovrà essere addestrato ed equipaggiato nel modo migliore per permettergli di guadagnarsi fama e gloria, ovvero punti Reputazione.

Per determinare la Reputazione finale di ogni personaggio, bisognerà calcolare vari parametri presenti sulla scheda e gli eventuali bonus dati dalle carte abilità ed equipaggiamento. Il giocatore, il cui personaggio avrà guadagnato più Reputazione trionferà sugli altri vincendo la partita.

Roll Player: Mostri & Servitori sovvertirà e modificherà l’esperienza di gioco, introducendo diversi cambiamenti.

L’espansione potenzierà ulteriormente il vostro personaggio e aggiungerà nuovi contenuti al gioco base (Mostri, dadi combattimento, cubetti esperienza, segnalini onore e ferite), inoltre il numero di giocatori massimo sarà portato a 5.

Il cambiamento più sostanziale sarà però l’introduzione dei combattimenti e di un temibile Boss finale, una creatura particolarmente potente e impegnativa che richiederà la collaborazione di tutti i giocatori per essere sconfitta.

I giocatori, durante la partita, dovranno così raccogliere le informazioni sulla presenza mostruosa che minaccia il regno e prepararsi per uno scontro finale contro la bestia.

Raven Distribution non ha ancora comunicato una data di uscita dell’espansione Roll Player: Mostri & Servitori, tuttavia ha aperto i preordini del gioco sul suo sito, che avrà un costo di 49,99€. Chi dovesse prenotare una copia in questo periodo riceverà l’esclusiva Scheda Personaggio promozionale del Minotauro, realizzata in tiratura limitata con il primo blocco di stampa dell’espansione.