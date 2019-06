Romance of the Perilous Land e Paleomythic in arrivo a Novembre

Il publisher Ospray, già noto per il gioco da tavolo Wildlands, ha deciso che l’inverno 2019 per la casa produttrice sarà caratterizzato dai giochi di ruolo. L’etichetta Osprey Roleplaying debutterà a novembre 2019 con due importanti titoli RPG: Romance of the Perilous Land e Paleomythic, basati rispettivamente sul folklore britannico e sull’età della pietra. Romance of […]

Il publisher Ospray, già noto per il gioco da tavolo Wildlands, ha deciso che l’inverno 2019 per la casa produttrice sarà caratterizzato dai giochi di ruolo. L’etichetta Osprey Roleplaying debutterà a novembre 2019 con due importanti titoli RPG: Romance of the Perilous Land e Paleomythic, basati rispettivamente sul folklore britannico e sull’età della pietra.

Romance of the Perilous Land è stato originariamente pubblicato nel 2016 come un gioco di ruolo compatibile con OSR ispirato a D&D ambientato nel mondo del folklore tradizionale britannico, rendendolo un seguito spirituale di King Arthur Pendragon.

Il gameplay del designer Scott Malthouse unirà le classiche quest di cavalieri, ranger, ladri, barbari e bardi con un sistema magico basato sui punti che permetterà ai personaggi di lanciare incantesimi al di sopra del loro livello, ma con il rischio di subire molti danni a seguito di questo “sforzo” metafisico.

Le creature nel gioco saranno relativamente rare rispetto alla classica presenza di mostri a cui sono abituati i giocatori di Dungeons & Dragons e la loro provenienza e caratterizzazione attingerà direttamente ai miti e alle leggende britanniche nel tentativo di mantenerne “forma” ed ispirazione. La versione rilegata di Osprey per Romance of the Perilous Land sarà illustrata da John McCambridge, David Needham e Alan Lathwell e sarà venduta al prezzo di £20 a partire da novembre 2019. Sarà la prima edizione fisica del gioco immessa sul mercato.

Il secondo gioco di ruolo, in uscita questo inverno, sarà Paleomythic di Graham Rose, progetto che tenterà di immergere i giocatori in un’ambientazione cruda e pericolosa dove dovranno tentare di sopravvivere nell’era preistorica fra intrighi magici ed i segreti dell’antica Mu. I giocatori saranno cacciatori e guerrieri che avranno a che con le avversità della prima era dell’uomo. Dovranno vedersela con scontri fra tribù avversarie e bestie appartenenti al mondo antico. Incontreranno anche altri elementi sovrannaturali che varieranno dagli spiriti dell’oltre tomba agli esseri ultraterreni.

Il sistema di gioco sarà basato sul D6 e terrà conto degli aspetti più mistici del mondo, con la possibilità di giocare all’RPG come un gioco di avventura preistorico senza elementi magici.

Paleomythic uscirà questo novembre in un’edizione rilegata illustrata da McCambridge e Mars Oosterveld, e sarà venduto al prezzo di £ 20. Come Romance of the Perilous Land, Paleomythic è stato precedentemente pubblicato solo in versione digitale nel 2013: questa, infatti, sarà la sua prima versione fisica.