Dopo aver diretto nel 1988 il lungometraggio di Willow, Ron Howard si è detto disposto a tornare a lavorare sul franchise e a dirigere almeno un episodio della serie sequel se questa verrà rinnovata per un’altra stagione.

Ron Howard alla regia di Willow di Disney Plus?

Durante una recente intervista con Entertainment Weekly, Ron Howard, che ha diretto il film originale Willow del 1988, e ha lavorato come produttore esecutivo della serie TV, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni circa la sua volontà di fare qualcosa di più nel caso la seconda stagione della serie TV sequel fosse confermata.

Non vorrei fare promesse perché ho già alcune cose che sogno di fare. Ma se saremo abbastanza fortunati da poter andare avanti con lo spettacolo, sarò il più coinvolto possibile, come lo sono stato in questa stagione perché significa molto per me.

Willow Ufgood (Warwick Davis)

A tal proposito, secondo quanto riportato, lo showrunner Jonathan Kasdan ha espresso la sua speranza che la storia di Willow continui oltre una sola stagione televisiva.

Ci stiamo certamente lavorando.E sto implorando la presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy, perché lavorare con questi attori e questa troupe di cineasti in questo show è stata la migliore esperienza. Sentiamo ancora che ci sono molte storie e posti più grandi da visitare. Dove sembra che la strada porti dai film alla TV, spero che ci stiamo dirigendo verso un momento in cui si possa fare anche la direzione opposta, ha detto.

La prima stagione della serie sequel

La prima stagione di 8 episodi di Willow segue le avventure dello stregone Willow Ufgood (interpretato da Warwick Davis) e una nuova squadra di avventurieri, tra cui la futura imperatrice Elora Danan (interpretata da Ellie Bamber), impegnati nel cercare di salvare un principe rapito e contrastare i piani malvagi della Crone. La serie ha ricevuto recensioni positive, con i critici che hanno elogiato la scrittura, l’umorismo e la performance di Davis nel ruolo principale. La stagione si è conclusa l’11 gennaio con un colpo di scena che lascia le porte aperte per una nuova seconda stagione. Attualmente la prima stagione di Willow è disponibile per la visione sulla piattaforma Disney Plus.

Vi ricordiamo inoltre che la serie TV in questione nasce dal lungometraggio di Willow del 1988, diretto da Ron Howard e scritto da George Lucas. Il film fantasy annovera diversi riconoscimenti grazie ai suoi effetti speciali e al suo cast di attori, tra cui Val Kilmer nei panni del cavaliere Madmartigan e Joanne Whalley come la principessa Sorsha. Willow è stato un vero e proprio punto di riferimento per il genere fantasy degli anni ’80, ispirando molti altri film e serie televisive nei decenni successivi e diventando un punto di svolta nella carriera di Warwick Davis. L’attore ha infatti poi continuato a recitare in ruoli fantasy e fantasy-inspired, tra cui la serieHarry Potter e la saga di Star Wars. Inoltre, la sua performance come Willow Ufgood gli ha valso il premio come miglior attore ai Saturn Awards del 1989. Tra le sue peculiarità, il film annovera anche la presenza di un’importante colonna sonora, che vi informiamo poter trovare anche su Amazon in vinile.

