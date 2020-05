Ronin Home Edition: 90 pagine gratuite di fumetti, illustrazioni e racconti a tema Coronavirus

Così come hanno fatto molti altri professionisti e molti editori, anche il gruppo di Ronin ha voluto realizzare qualcosa da regalare ai suoi lettori in queste fasi di lockdown: il nuovo speciale Ronin Home Edition, che tratta di Coronavirus e quarantena, è online gratuitamente per la lettura: vi basterà cliccare QUI.

Dopo tre speciali caratterizzati dall’aver raccolto storie legate a specifici generi – nell’ordine: l’horror classico, la fantascienza retro e il western – per la prima volta le autrici e gli autori appartenenti al gruppo hanno scelto di confrontarsi su un tema e, inevitabilmente, la scelta è caduta sulla pandemia e i sui effetti.

Altrettanto inevitabilmente, l’insieme delle storie, circa 90 pagine tra fumetti brevi, racconti e illustrazioni, rispecchia le diverse sensibilità delle quasi quaranta persone che hanno contribuito, portando così ad un volume ricco di stili e punti di vista. Come riportato nella prefazione al volume “ci sono farse e tragedie, invenzioni pittoresche e storie di tutti i giorni; e poi: persone qualunque, animali, supereroi e mostri (reali o immaginari).”

Tra le firme di Ronin Home Edition, alcuni “volti nuovi”, ma anche molti Ronin di vecchia data fra cui:

Cepstrum, di Paul Izzo e Federico Galeotti

Lei ha preso il virus, di Luigi Chialvo e Paolo Voto

La locanda, di Stefano Spataro e Nicola Perugini

Scusa, di Francesca Gatto

Nuovo mondo, di Marco Orlando e Gianlorenzo Di Mauro

Esodo, di Gabriele Bitossi e Edoardo Comaschi

Lockdown, di Erika Di Paolo

Pietro Rotelli, ideatore di Ronin, e Luigi Chialvo, che ha coordinato i lavori per questo volume spiegano: