Rosa Salazar: “Volete un sequel di Alita? Fan, fatevi sentire!”

L'interprete di Alita, Rosa Salazar, invita i fan a supportare il primo film se desiderano un sequel.

È passato un po’ da quando Alita – Angelo della Battaglia ha chiuso la sua corsa al box-office, e sebbene non sia stata annunciata la produzione di un sequel del dfilm di Robert Rodriguez, i fan continuano a sperare nella realizzazione di un secondo capitolo; a loro oggi si unisce anche la protagonista del film, Rosa Salazar.

Prodotto da James Cameron dopo una gestazione travagliata lunga anni, l’adattamento dell’omonimo manga scritto e disegnato da Yukito Kishiro, è stata una delle ultimissime release prodotte da 20th Century FOX prima che lo studio venisse acquistato da Disney. L’incasso globale del film ammonta a quasi 405 milioni di dollari, un discreto successo a discapito delle critiche da parte del pubblico sull’aspetto del personaggio, che suggerivano invece un flop annunciato. Tuttavia, da allora nessuno ha accennato alla possibilità di un sequel, cosa che ha demoralizzato tanto i fan del primo film quanto i lettori del manga. Oggi a rompere quel silenzio assordante è l’attrice protagonista del film, Rosa Salazar, interprete di Alita, che ai microfoni di CinemaBlend dichiara: “Mi piacerebbe molto girare un sequel. Mi piace l’idea di prendere parte a qualcosa in live action per poi trasmigrare all’animazione. È come cambiare corpo ed essere qualcun altro, per certi versi. Finché avrò vita continuerei volentieri ad essere Alita… e grazie alla motion capture potrebbe effettivamente accadere!”

È bene segnalare tuttavia, che a discapito delle buone intenzioni e l’entusiasmo dell’attrice, ad oggi neanche lei ha sentito voci riguardo ad un sequel, motivo per cui invita i fan a farsi sentire con Disney: “Se c’è qualcosa che i fan possono fare è supportare il progetto: comprate i Blu-Ray! Fatevi sentire! Da quando FOX è stata acquisita ci sono un sacco di assunzioni, licenziamenti, riassetti… non credo che adesso sia il momento giusto per prendere il telefono e dire ‘Ehi, so che hai tanti pensieri per la testa… ma che ne diresti di girare Alita 2?’ Bisogna aspettare che le cose facciano il loro corso.”

Il manga di Battle Angel Alita è pubblicato in Italia da Panini Comics sotto l’etichetta Planet Manga.