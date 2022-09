Rotten Tomatoes, il sito Web di aggregazione della recensioni in ambito cinematografico, avrà il suo gioco di carte. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo!

Rotten Tomatoes – Il suo gioco di carte per gli appassionati di cinema

Foto: ©Rotten Tomatoes

Secondo quanto riportato, Cryptozoic Entertainment ha annunciato l’intenzione di portare sul mercato un nuovo gioco di carte che prende ispirazione sul noto sito Web di aggregazione delle recensioni di Rotten Tomatoes.

Quale sarà l’obbiettivo per portare a casa la vittoria? Rotten Tomatoes: The Card Game è un gioco di carte in cui i giocatori dovranno riuscire a classificare i film in base a quello che è il reale punteggio Tomatometer. Più il giocatore sarà preciso, maggiore sarà il suo punteggio. Tra le varie informazioni emerse risulta che questo nuovo gioco di carte può essere utilizzato anche in tanti giocatori, ben 20.

Data di uscita e prezzo

Rotten Tomatoes: The Card Game avrà un prezzo al pubblico consigliato di 24,99 dollari e la sua distribuzione è prevista a partire dal quarto trimestre del 2022. Cosa ne pensate? Siete carichi per questa nuova proposta?

Per ulteriori immagini o informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale del produttore.

Un trend in continua crescita

Il mercato dedicato ai giochi di società sta sempre più vivendo una florida parabola ascendente. Infatti, i giochi con licenza sono diventati sempre più popolari negli ultimi due anni, in particolar modo quanto di tratta di proposte legate a noti franchise. Tra queste non possiamo non segnalare ad esempio i giochi di Funko basati su Ted Lasso, oppure anche Monopoly con le sue versioni ispirate al cinema e alle serie TV.

Sulla cresta dell’onda troviamo poi anche Asmodee, con le sue proposte dedicate alle serie evento Squid Game e Stranger Things. Insomma, il mercato è florido e gli appassionati hanno davvero l’imbarazzo della scelta!