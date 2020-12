Roz Walker torna alle origini nella quarta parte di Le terrificanti avventure di Sabrina

Mancano solo poche settimane al ritorno de Le terrificanti avventure di Sabrina su Netflix, che andrà in onda con la sua quarta, e ultima, stagione la notte di Capodanno, accompagnandoci verso la fine del 2020 in compagnia di Sabrina Spellman, Roz Walker, Harvey Kinkle, Theo Putnam e le zie Hilda e Zelda Spelman.

I fan sono ansiosi ed entusiasti di vedere cosa riserva il futuro a Sabrina Spellman e a tutti coloro che la circondano, e di vedere come sono cresciuti i personaggi rispetto all’inizio della serie. Uno dei personaggi che più cambierà sarà quello di Roz Walker, interpretata da Jaz Sinclair, la migliore amica di Sabrina che ha avuto una traiettoria soprannaturale unica nel corso della serie. Come rivelato in un’intervista con CBR dalla stessa Jaz Sinclair, l’attrice ha lavorato a stretto contatto con lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa per aiutare il personaggio a tornare alle sue radici femministe.

Ho avuto un’ottima conversazione con Roberto. Quando ho firmato per lo show, ero davvero entusiasta di interpretare questa ragazza femminista, rumorosa e non preoccupata in questo mondo delle streghe. Abbiamo avuto modo di sperimentare così tante cose. E poi nella Parte 3, è stato per lo più cheerleading e discutibili decisioni di amicizia con Harvey e tutto il resto.

Jaz Sinclair ha quindi deciso di confrontarsi con lo showrunner prima della parte 4, convincendolo a riportare il personaggio di Roz Walker alle proprie radici femministe che sia lei che i fan avevano tanto amato (e che Roz aveva perso durante la terza stagione). Sembra che il confronto sia stato produttivo e che il personaggio di Roz Walker affronterà molte vicende entusiasmanti nella quarta stagione de Le terrificanti avventure di Sabrina.

Le terrificanti avventure di Sabrina narra le vicende, raccontate dall’omonimo fumetto edito dal 2014 da Archie Comics, della strega mezza umana Sabrina, ispirata ai personaggi della serie TV Sabrina vita da strega. Nel corso degli otto episodi della Parte 4 Greendale dovrà affrontare l’arrivo dell’Eldritch Terrors e la congrega dovrà sconfiggere una a una le varie minacce compreso il Vuoto che è la fine di tutto.