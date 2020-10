RPG Night Live torna con il Cyberpunk e il Centro Nazionale Trapianti

Torna su Twitch il format streaming RPG Night Live, che vedrà protagonisti il Game Master Nicola Degobbis e cinque giocatori d’eccezione alle prese con una nuovissima avventura. Non solo gioco e divertimento ma anche consapevolezza e sensibilizzazione, perché in questa rinnovata edizione dello streaming RPG Night Live collaborerà con il Centro Nazionale Trapianti.

RPG Night Live

Per tre giovedì di ottobre, rispettivamente il 15, il 22 e il 29 ottobre, i cinque giocatori di ruolo, o in questo caso “donatori di ruolo”, si ritroveranno alle 20:30 sul canale Twitch di Lucca Comics & Games per giocare un’ avventura di Cyberpunk.

Insieme al Game Master Nicola Degobbis, già presente lo scorso anno, tornano ospiti del RPG Night Live Roberta “Ckibe” Sorge e Fabio “Kenobit” Bortolotti. Saranno loro ad accogliere i nuovi giocatori per la nuova edizione, ovvero lo streamer Piero “Budi” Lombardi (@Budilicious), la cantante e una delle due voci dei Lacuna Coil Cristina Scabbia e la disegnatrice Francesca “Fraffrog” Presentini, già ospite nel 2019 del format Live Drawing presentato da Ckibe e Miriam.

Interviste dopo la live sul Twitch di CulturaPOP

Al termine di ogni sessione, il Game Master e due giocatori si sposteranno in diretta sul canale Twitch di Cultura Pop , web media partner della manifestazione, per commentare la sessione con Mauro Monti, responsabile editoriale della testata, e gli utenti connessi in chat, oltre ad approfondire come l’avventura li stia aiutando ad accrescere la loro consapevolezza personale sul tema dei trapianti e delle donazioni.

Questa avventura originale vedrà il coinvolgimento di due autori davvero speciali: Michael “Mike” Alyn Pondsmith, autore di Cyberpunk, e Nicola Degobbis master, influencer del settore e imprenditore ludico. L’avventura in tre parti che avrà luogo ogni giovedì sera avrà come tema centrale il cambiamento e sarà scritta da Degobbis su soggetto di Pondsmith.

#donatoridiruolo

L’edizione ai nastri di partenza, per la quale è stato coniato l’hashtag ufficiale #donatoridiruolo, contribuirà in modo fattivo alla campagna nazionale su donazione e trapianto di organi e tessuti “Diamo il meglio di noi”, promossa dal Ministero della Salute.

La scelta del titolo protagonista delle live è caduta su Cyberpunk, poiché in questa particolare ambientazione distopica la tecnologia e la scienza hanno fatto passi da gigante nel campo della sostituzione degli organi e dei tessuti. Questo aspetto peculiare porterà i giocatori (e gli spettatori) a una rinnovata consapevolezza a questo importante tema sociale, acquisita grazie al “vivere sulla propria pelle” che cosa significa avere bisogno di un organo vitale e l’importanza che il trapianto ha nel salvare o migliorare la vita di una persona.

Lucca Changes

In occasione di Lucca Changes (dal 29 ottobre al 1° novembre), grazie al coinvolgimento di diverse associazioni ludiche, sarà possibile giocare l’avventura sia nella città toscana sia nei Campfire. L’operazione con il CNT si concluderà infine con la pubblicazione dell’avventura da parte di Need Games, co-produttore insieme a Lucca Crea.