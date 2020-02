RRR: in arrivo la localizzazione italiana con XV Games

XV Games localizzerà per l’Italia il gioco da tavolo RRR di Seiji Kanai, acclamato game designer già autore dell’apprezzatissimo Love Letter. L’annuncio è stato pubblicato sulla pagina social dell’editore.

Siamo felici di annunciare che presto porteremo in Italia RRR di Seiji Kanai, uno dei più conosciuti designer giapponesi ed autore del grande successo Love Letter. RRR (Reali vs Religiosi : Rivoluzione! ) è un gioco per due giocatori che si svolge con poche tessere su un piccolo tabellone 3×3, ma che con questi semplici componenti raggiunge una elevata profondità strategica, senza alcuna componente di casualità. La nostra edizione vedrà la trasformazione di RRR in un gioco di sole carte, per garantire un prezzo in linea con la nostra politica editoriale, e approfondire ancora di più le possibilità strategiche di questa piccola perla di design strategico. Seguiteci per rimanere aggiornati sulle tempistiche!

RRR (Reali vs Religiosi : Rivoluzione!) sarà un gioco da tavolo di tipo astratto per 2 giocatori, dai 10 anni in su, che si svolgerà su un piccolo tabellone diviso in 9 spazi (3×3) e sarà animato da meccaniche di area majority e tile placement. Trattandosi di un gioco composto da sole 9 tessere la durata media di una partita di RRR sarà di circa 15 minuti.

RRR prevederà un’elevata componente strategica garantita dal posizionamento delle tessere di gioco, che potranno essere girate a proprio vantaggio. Una volta posizionate tutte e 9 le tessere la partita avrà fine e si procederà verificando chi tra i due giocatori controllerà più tessere.

Contrariamente all’edizione internazionale la localizzazione italiana di RRR non prevederà la presenza di pedoni, ma conterrà soltanto le tessere, che saranno adattate per sopperire l’assenza dei pedoni, incrementando ulteriormente la profondità strategica del gioco. Questo intervento garantirà il contenimento dei costi di questo prodotto, mantenendolo in linea con le altre proposte del suo editore italiano.

RRR sarà lanciato prossimamente sul mercato italiano, al momento XV Games non ha ancora comunicato né data di pubblicazione né prezzo di listino.