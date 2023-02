È di ieri l’annuncio da parte della casa editrice svedese Free League Publishing, dell’uscita di due corposi manuali d’avventura per Ruins of Symbaroum 5e, la versione per la quinta edizione del gioco di ruolo fantasy più famoso a mondo dell’apprezzatissimo GdR dark fantasy Symbaroum.

Adventure Compendium e Call of the Dark, questi i titoli dei due manuali d’avventura, offrono in totale ben nove avventure complete per personaggi dal livello 1 al 10, ed esemplificano l’ampia varietà di storie che attendono di essere raccontate nel mondo di Ruins of Symbaroum. Entrambi i volumi sono inoltre impreziositi dalle illustrazioni degli acclamati artisti Martin Grip (ALIEN RPG, Blade Runner RPG, Symbaroum) e Gustaf Ekelund (Coriolis, Symbaroum, Twilight 2000).

Le avventure di Adventure Compendium sono state ideate dai creatori di Symbaroum Mattias Johnsson Haake e Mattias Lilja, mentre Call of the Dark presenta due scenari creati da Erik Hylander. Tutte le avventure sono state convertite nel set di regole 5E da Jacob Rodgers.

Ruins of Symbaroum Adventure Compendium

Le avventure contenute in Ruins of Symbaroum Adventure Compendium contiene una ampissima varietà di temi, da misteriosi omicidi, alle spedizioni nella foresta di Davokar, fino alle cacce alle streghe. Anche le ambientazioni sono sempre diverse, dalle città ai villaggi, passando per le distese di terre selvagge e regaleranno incontri con cultisti dalla mente oscura, mostruosità ruggenti e abomini furiosi.

Ruins of Symbaroum Adventure Compendium include:

Sette avventure complete, per personaggi dal livello 1 all’8.

Gli insediamenti di Kastor, Ravenia e Prios Pass.

Tredici artefatti mistici e una dozzina di mappe a colori da esplorare.

Un’introduzione al pantheon dei Giovani Dei.

Ruins of Symbaroum Call of the Dark

Le avventure contenute in Ruins of Symbaroum Call of the Dark che in modi diversi avranno a che fare con le crescenti divisioni interne all’interno del regno Ambriano.

L’avventura Call of the Dark si svolge nei territori settentrionali della Lost Land of Alberetor, dove i personaggi dei giocatori accompagneranno una nobile di umili origini che sta cercando di dimostrare lo status della sua famiglia.

L’avventura Retribution inizialmente sarà incentrata sulla ricerca di una persona scomparsa nella città di Kurun, ma ben presto i personaggi si vedranno coinvolti in eventi che possono avere gravi conseguenze per i rapporti tra i popoli della regione del Davokar.

Adventure Compendium e Call of the Dark sono ora disponibili sullo store online di Free League e in formato PDF su DriveThruRPG.