È di ieri l’annuncio della casa editrice svedese Free League Publishing dell’imminente uscita dei tre volumi che andranno a comporre la triade di manuali base per Ruins of Symbaroum 5E, l’adattamento dell’acclamato gioco di ruolo dark fantasy Symbaroum per le regole della 5a edizione del gioco di ruolo fantasy più giocato al mondo.

Finanziato attraverso una campagna Kickstarter lanciata un anno fa, per l’avvio della quale intervistammo Mattias Lilja (leggi qui l’intervista), autore del Symbaroum originale e uno degli autori di questo adattamento per la 5E, per scoprire i segreti dietro la creazione di questo GdR e della sua nuova veste, Ruins of Symbaroum 5E uscirà nei negozi di tutto il mondo il giorno 7 giugno 2022.

L’apprezzato mondo di gioco di Symbaroum ha attirato e affascinato gli appassionati di gioco di ruolo carta e penna, sin dal suo lancio nel 2016. Durante questi anni, i giocatori hanno potuto esplorare le vaste foreste di Davokar, andando a caccia di tesori, di saggezza perduta e di gloria. Hanno visitato i clan barbari per commerciare o saccheggiare, hanno stabilito le loro basi di potere tra principi, corporazioni o tra i rifugiati ribelli nella capitale, e sono sopravvissuti a incontri con troll, bestie dalla mente oscura e signori della guerra non morti. Ora, è giunto il momento per Symbaroum di entrare in una nuova era con Ruins of Symbaroum 5E.

Questo adattamento per 5E includerà:

Nuove regole: per enfatizzare la natura dark fantasy dell’ambientazione, sono state introdotte nuove regole per viaggiare e riposarsi, per le sfide sociali, per la magia e la corruzione.

per enfatizzare la natura dark fantasy dell’ambientazione, sono state introdotte nuove regole per viaggiare e riposarsi, per le sfide sociali, per la magia e la corruzione. Nuove origini : a parte razze particolarmente familiari agli amanti del fantasy, come umani, elfi e nani, il mondo di gioco di Symbaroum consente di creare personaggi e PNG orchi, goblin, troll, changeling e persino una forma specifica di non morti.

: a parte razze particolarmente familiari agli amanti del fantasy, come umani, elfi e nani, il mondo di gioco di Symbaroum consente di creare personaggi e PNG orchi, goblin, troll, changeling e persino una forma specifica di non morti. Nuove classi: la Ruins of Symbaroum 5E Player’s Guide presenta le classi Captain, Hunter, Mystic, Scoundrel e Warrior, ognuna con da quattro a sette approcci/sottoclassi, e tutte con caratteristiche personalizzate fino al livello 20.

Ruins of Symbaroum 5E, i manuali

Ruins of Symbaroum 5E includerà tre manuali a colori con copertina rigida: la Player’s Guide, la Game Master’s Guide, e il Bestiary. Tutti questi manuali saranno ricchi di bellissime illustrazioni, raffiguranti l’ambientazione di Symbaroum in tutta la sua gloria. Assieme ai manuali, vedrà la luce anche il Gamemaster’s Screen, che verrà fornito assieme a un libretto di avventure di 26 pagine.

Questo adattamento di Symbaroum per 5E è disponibile già da ora in preordine sullo store online di Free League Publishing. Per coloro che preferiscono giocare online, è disponibile anche un bundle che comprende i volumi stampati, i relativi PDF e moduli Foundry VTT. Il preordine dà accesso istantaneo ai PDF, prima dell’uscita del prodotto fisico il giorno 7 giugno 2022.