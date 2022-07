Dopo 10 anni di attesa, il prossimo ottobre arriverà il nuovo anime di Bleach, dal titolo Thousand-Year Blood War (si rifà al volume 74), che concluderà la storia del manga originale di Tite Kubo. Per l’occasione, durante un panel all’Anime Expo 2022, il cast, il creatore del manga e il produttore hanno parlato del proseguo della serie, rivelando dettagli succosi sull’animazione e l’arco narrativo della nuova avventura.

Poster del nuovo anime di Bleach

Il nuovo anime di Bleach parlerà (anche) del volume 60 del manga

Secondo comicbook.com, Bleach: Thousand-Year Blood War (La Guerra di Sangue Millenaria o La Guerra dei Mille Anni) affronterà anche la storia di Isshin e Masaki, rifacendosi al volume 60 del manga, che include i capitoli 531 – 540 ed è considerato uno dei più tristi di Bleach. L’arco narrativo infatti presenterà un ritorno al passato, e più precisamente al tempo antecedente alla nascita di Ichigo, quando Isshin e Masaki, la madre del giovane, si sono conosciuti. Il volume 60 racconta l’incontro e l’innamoramento tra i due componenti della coppia, ma anche tutti gli eventi che hanno portato Isshin a lasciare la Soul Society prima dell’omicidio di Masaki. La storia, però, potrebbe aggiungere nuovi combattimenti mai visti nel manga originale, e soprattutto senza censure di qualsiasi tipo. A rivelarlo tramite un video è stato il creatore dell’originale, Tite Kubo, il quale, durante un’intervista con Viz Media, ha dichiarato:

L’animazione e il design dei colori dell’arco di Thousand-Year Blood War saranno diversi dalla serie precedente. Voglio che l’anime utilizzi una colorazione moderna e contemporanea, quindi abbiamo fatto diverse modifiche per capire quale fosse la strada migliore. Penso che sarà un’esperienza visiva nuova e rinfrescante. Anche lo scenario sarà nuovo. Nella mia testa avevo deciso di terminare il manga entro 15 anni dal suo debutto. Con tutti i personaggi apparsi in quell’ultimo arco narrativo, molte scene di battaglia non sono mai arrivate nel manga. Quindi spero di aiutare il team creativo a reinserire quelle scene il più possibile.

Tra i nuovi combattimenti che potremmo vedere sul piccolo schermo (sono solo idee al momento) Tite Kubo ne ha citati due: uno fra il primo Capitano e Yhwach e l’altro con protagonisti i Bambies.

Il regista, il produttore e il cast di Bleach

Nel corso dell’evento, il regista Tomohisa Taguchi e il produttore del nuovo capitolo, Yoshihiro Tominaga, hanno parlato dei lunghi tempi di produzione. I due hanno affermato di essere un po’ indietro con la realizzazione del progetto perché vogliono dare ai fan la qualità che meritano e soddisfare così le loro aspettative. Di seguito potete ascoltare l’intervista rilasciata poco prima del panel all’Anime Expo 2022:

Director Tomohisa Taguchi & Producer Yoshihiro Tominaga share their excitement for #BleachTYBW in this exclusive interview! pic.twitter.com/dBTcRhI4d1 — VIZ (@VIZMedia) July 11, 2022

Sul palco del panel erano presenti anche Michelle Ruff e Dan Woren, rispettivamente interpreti di Rukia e Byakuya, i quali si sono detti entusiasti: Byakuya tornerà e trascorrere del tempo con sua sorella, già questo per Woren è fantastico; Michelle Ruff, invece, è felice perché Rukia sarà pronta a reagire e a trasformarsi in una potente guerriera. Secondo i due attori e quando riportati da comicbook.com, entrambi i personaggi a cui prestano la voce sono tosti, e questo è ciò che ha reso divertente il ruolo.

Per quanto riguarda il resto del cast, Masakazu Morita (Ichigo), ha aggiunto che la grafica di Thousand-Year Blood War (acquistate su Amazon l’ultimo volume del manga) lascerà tutti i fan a bocca aperta, mentre Noriaki Sugiyama (Uryu), ha definito il suo personaggio molto serio (in questo arco narrativo) e di buon cuore, sottolineando però che in alcuni momenti diventerà davvero sciocco con Ichigo, soprattutto in una determinata scena che si è divertito a impersonare.

L’appuntamento, lo ricordiamo, è per il prossimo ottobre su Crunchyroll. Al momento non abbiamo una data di uscita ufficiale, quindi non ci resta che attendere ulteriori informazioni a riguardo.