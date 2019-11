Rulantica: rilasciate le prime immagini ufficiali

Europa Park ha rilasciato le prime spettacolari immagini ufficiali del parco acquatico indoor Rulantica. Vediamole tutte.

Qualche settimana fa avevamo parlato di Rulantica, il nuovo parco acquatico indoor di Europa Park (situato a Rust, in Germania, nella regione del Baden-Württemberg), discutendo le caratteristiche del progetto e presentando gli artwork ufficiali. La fatidica data del 28 Novembre si avvicina. Manca ormai soltanto un mese a quello che è l’evento più atteso di quest’anno in Europa nel settore dei parchi divertimento: l’inaugurazione di Rulantica. I biglietti per il primo giorno sono già esauriti.

Nell’attesa Europa Park, il miglior parco a tema d’Europa ha rilasciato le prime immagini ufficiali di Rulantica. Cominciamo con la mappa di dettaglio della struttura.

Da queste possiamo notare la maggior parte degli acquascivoli e dove saranno collocate le zone relax provviste di sdraio brandizzate con il nome Rulantica. La progettazione risulta molto razionale e logica. In particolare positiva la presenza di un’area per bambini ben delimitata e lontana dagli scivoli più adrenalinici con limiti d’altezza stringenti.

Per la prima volta possiamo osservare l’area Vinterhal e due scivoli con salto in piscina finora rimasti nascosti. La foto del drago invece è un dettaglio della ricca tematizzazione. Questo elemento in particolare si troverà al centro dello scivolo più imponente del parco: un Tornado Wave (scivolo a parete verticale) prodotto dalla ditta Proslide.

Rulantica nasce con il preciso obiettivo di accontentare tutti i target d’età. Esattamente per questo scopo, al centro della struttura troviamo una grande nave parzialmente in rovina, con diversi scivoli adatti ai più grandi ma con difficoltà semplice. Completa l’offerta un percorso avventura acquatico.

Da notare in particolare nella foto seguente, la più adatta da questo punto di vista, la qualità realizzativa dei vari elementi, in particolare il massiccio uso di cemento, al fine di aumentare il realismo e garantire una lunga durata nel tempo. Anche sotto l’azione dell’acqua.

Altro elemento fondamentale del parco è il fiume lento. Nelle spettacolari foto rilasciate, si può notare in particolare qualcosa che poche attrazioni di questo tipo possono vantare: una lunga parte al chiuso dentro una grotta interamente tematizzata. Dalle foto non è chiaro, ma possiamo anticipare che al suo interno sono presenti diversi schermi ben nascosti per proiettare piccoli filmati su Rulantica, realizzati dalla Mack Media.

Infine due foto relative alla piscina ad onde e la zona bimbi. Giusto un assaggio per stuzzicare la curiosità, ma effettuando un confronto con gli artwork è chiaro che la parte migliore resterà una sorpresa fino all’ultimo.

Il parco sarà aperto quasi tutti i giorni dell’anno dalle 10 alle 22, ad esclusione di Natale, la vigilia, il 17 Gennaio 2020 e dal 16 al 20 Marzo 2020.

Benché sia possibile acquistare i biglietti direttamente sul posto, la capacità della struttura è limitata, quindi potrebbe accadere di arrivare al parco e restare fuori. Per questo motivo è vivamente consigliato, se non addirittura indispensabile nei periodi di alta affluenza, preacquistare il biglietto sul sito ufficiale. Questo è rigorosamente a data fissa e non rimborsabile in nessun caso.