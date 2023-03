La celebre maestra mangaka conosciuta, fra le altre opere, per Lamù e Inuyasha, Rumiko Takahashi, si appresta a pubblicare un nuovo manga.

Nella fattispecie si tratta di un one-shot autoconclusivo intitolato Kane no Chikara (Il Potere del Denaro) e sarà stampato per il mercato giapponese e negozi online su Big Comic Original (Shogakukan) per poi essere pubblicato il 5 aprile 2023. L’opera si comporrà di 32 pagine di cui una a colori ed è parte del progetto a serie dell’autrice Rumic Theater (Takahashi Rumiko Gekijo).

Per questa opera la maestra Takahashi ha pensato ad un uomo, annoiato dalla sua vita e alla soglia della pensione, colto improvvisamente da un incontro miracoloso che potrebbe avere le forme dell’amore o, forse, di qualcos’altro.

Ecco di seguito un’anteprima grafica del progetto:

Rumic Theater è una serie irregolare di brevi manga autoconclusivi pubblicata su Big Comic Original e fonte di ispirazione per una serie anime e un live-action per la televisione. Il precedente one-shot della serie, Mukashi no Onna (La donna proveniente dal passato) è stato pubblicato sulla medesima rivista di Shogakukan ad aprile 2021.

Fra i successi dell’autrice abbiam citato Lamù in apertura e ricordiamo che il moderno remake dell’adattamento anime, Lamù e i Casinisti Planetari –Urusei Yatsura, è ora disponibile per la visione su Prime Video (potete acquistarla in edizione limitata qui su Amazon). Il manga originale è stato scritto e disegnato dalla Takahashi dal al, mentre il remake anime è realizzato da David Production (Fire Force, Le Bizzarre avventure di JoJo). Il manga è edito in Italia da Star Comics, che di recente ne ha pubblicato una nuova edizione da collezione.

Diretta da Hideya Takahashi e Yasuhiro Kimura (Le bizzarre avventure di Jojo: Vento Aureo), la nuova serie ripercorre gli eventi già narrati nel manga originale prima e nella serie animata classica poi. Qui in basso riportiamo la breve sinossi dell’opera diffusa da Prime Video:

Moderno remake della storica serie “Lamù, la ragazza dello spazio”. Ataru Moroboshi è un cascamorto cronico e ci prova con tutte le ragazze che incontra facendo infuriare la sua amica d’infanzia Shinobu. La sua vita sarà sconvolta con l’arrivo della bella aliena Lamù che, a causa di un malinteso, si innamorerà perdutamente di lui e andrà a vivere a casa Moroboshi!

Infine ricordiamo che sempre sulla piattaforma streaming di Amazon sono disponibili per la visione tutti e 194 gli episodi che compongono la serie storica.