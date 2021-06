Run, clip esclusiva dell’horror con Sarah Paulson

Cultura POP vi offre, in collaborazione con Universal Pictures e Lucky Red, una clip esclusiva di Run. Si tratta dell’horror psicologico diretto da Aneesh Chaganty con protagonista Sarah Paulson (American Horror Story che potete recuperare su Amazon Pri, Ratched per Netflix – recuperate le uscite in arrivo a giugno sulla piattaforma streaming).

Run, sinossi e data di uscita

Run arriverà in tutti i cinema italiani il prossimo 10 giugno mettendo lo spettatore di fronte a un’inquietante domanda: si può fuggire dall’amore di una madre?

Sarah Paulson as 'Mother / Diane' and Kiera Allen as 'Daughter / Chloe' in RUN. Photo Credit: Allen Fraser.

Eccovi la sinossi:

Nel thriller psicologico Run, la vita di una adolescente viene sconvolta dalla scoperta di un inquietante segreto della madre. Dicono che non si possa mai sfuggire all’amore di una madre, ma per Chloe (l’esordiente Kiera Allen) questo modo di dire non è affatto confortante, anzi è una minaccia. C’è qualcosa di innaturale, persino inquietante, nella relazione tra Chloe e sua madre, Diane (Sarah Paulson). Diane ha cresciuto sua figlia in totale isolamento, controllando ogni sua mossa sin dalla nascita. Ma ora, mentre si prepara a partire per il college, Chloe comincia a scoprire dei segreti inimmaginabili il cui significato può solo cercare di intuire.

Il film è interpretato da Sarah Paulson, diventata un’icona dell’horror contemporaneo grazie alla sua interpretazione nella celebre serie TV, American Horror Story, e qui nei panni di una mamma con un segreto scioccante, che farà di tutto per serbare. Accanto a lei c’è Kiera Allen, nel ruolo di Chloe, l’adolescente sulla sedia a rotelle, e quindi, per questo, incapace di scappare. La Allen in questo film è al suo debutto cinematografico come protagonista; la sua performance in Run segna la nascita di un giovane nuovo talento interessante, in un’avvincente storia di scoperta e inclusione.

Sarah Paulson stars as 'Mother / Diane' in RUN. Photo Credit: Allen Fraser.

La clip esclusiva di Run

Ecco infine la clip in esclusiva per Cultura POP:

Sarah Paulson da American Horror Story a Ratched

