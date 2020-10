Lucca Comics & Games: aperte le iscrizioni per le Ruolimpiadi 25: Anthology

Oggi, lunedì 12 ottobre, si aprono le iscrizioni agli eventi delle Ruolimpiadi, lo storico torneo di Gioco di Ruolo di Lucca Comics & Games che per festeggiare i suoi 25 anni si apre a tutti i giocatori d’Italia. A condurre gli eventi saranno i Master e i ruolimpici della community stessa, che per i primi 24 anni si sono sfidati sui tavoli della manifestazione. Per il 2020, invece, si ritroveranno online per accogliere chiunque vorrà condividere con i giocatori delle Ruolimpiadi questo importante momento nella storia del torneo.

Le Ruolimpiadi 25: Anthology, come si chiamerà l’evento durante questa Lucca Comics & Games – edizione Changes, segnano anche un passaggio nel coordinamento del torneo. Infatti, Davide Scano cede quest’anno il ruolo di coordinatore all’amico Omar Lombardi, già coordinatore del Torneo di Mastering. Data la criticità dell’anno, tuttavia, continuerà a supportare Omar nella gestione del torneo per tutta la durata dell’evento.

Gli eventi attualmente disponibili e per i quali è possibile iscriversi sono elencati nel modulo di iscrizione. Master e vecchi partecipanti delle Ruolimpiadi, inoltre, possono ancora iscrivere i propri eventi fino al 18 ottobre sul sito di Lucca Changes. Le Ruolimpiadi 25: Anthology avranno come punto di riferimento il server Discord Ruolimpiadi 25: Anthology appositamente creato dove si troveranno i canali dedicati alle sessioni giocate durante Lucca Changes e altri di sola discussione.

Infine, per celebrare tutti insieme i 25 anni delle Ruolimpiadi, domenica 1° novembre alle ore 11 si svolgerà un panel online sui canali di Lucca Changes dedicato alla storia e al futuro del torneo di Lucca Comics & Games che da più di 20 anni porta e coinvolge nella città toscana oltre 100 giocatori a ogni edizione. A moderare l’incontro lo storyteller e giocatore di ruolo Vanni Santoni, a cui è stato chiesto di scrivere una storia celebrativa del primo quarto di secolo dell’evento. Assieme allo scrittore saranno presenti Omar Lombardi, nella nuova veste ufficiale di coordinatore delle Ruolimpiadi, e giocatori storici e meno storici del torneo.