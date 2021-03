Rurouni Kenshin The Final/The Beginning – il trailer dei film live action

Warner Bros. Japan ha diffuso un trailer esteso per Rurouni Kenshin The Final/The Beginning. Si tratta rispettivamente del 4° e del 5° film live action ispirati al manga di Nobuhiro Watsuki.

Il film usciranno il 23 aprile e il 4 giugno prossimi. Takeru Satoh interpreterà come nelle precedenti pellicole il ruolo del protagonista Kenshin Himura mentre alla regia tornerà Keishi Otomo.

Rurouni Kenshin: The Final adatterà l’arco narrativo di Jinuch che purtroppo non fu adattato nella serie anime conclusasi nel 1998. Enishi, il cognato di Kenshin, vuole ancora vendicare la morte di sua sorella avvenuta 15 anni prima per mano del samurai vagabondo che però ha già fatto ammenda per il terribile atto. Ma Enishi è pronto a tutto ed è accecato dalla vendetta anche a sacrificare la propria umanità!

Eccovi il trailer sulle note del brano “Renegades,”eseguito dalla popolare rock band nipponica One OK Rock:

Rurouni Kenshin – il manga

Rurouni Kenshin è stato serializzato su Weekly Shonen Jump dal 1994 al 1999 per poi essere raccolto in 28 tankobon; in Italia è stato pubblicato da Edizioni Star Comics.

Eccovi la trama:

La narrazione ruota attorno al protagonista Battōsai Himura (parzialmente basato sul personaggio storico dell’hitokiri Kawakami Gensai), spietato assassino, che a metà 1800 contribuì alla fine dello Shogunato Tokugawa, sul trono da 200 anni, e all’avvento del periodo Meiji. In seguito all’insediamento del nuovo governo, Battōsai scompare per tornare sotto nuovo nome: Kenshin. Ora viaggia con una sakabato con un solo filo (una spada a lama invertita), che anziché essere rivolta verso l’avversario risiede sul lato opposto; il suo obiettivo sta nel proteggere le persone che incontra dalle ingiustizie. Nel suo viaggio, Kenshin si troverà coinvolto in combattimenti con samurai che non apprezzano il nuovo stile di vita pacifico (nella nuova era Meiji non è più permesso nemmeno a un samurai di portare la spada) e in complotti che cercano di restaurare la vecchia società feudale.

La serie ha anche ispirato una serie anime, una miniserie di OVA, film animati e live action e spettacoli teatrali oltre a diversi manga spin-off.