Rwby: Official Manga Anthology in Italia da Planet Manga

Direttamente dalla web serie di animazione di successo di Rooster Teeth, Planet Manga porta in Italia una nuova serie antologica di quattro volumi, intitolata Rwby: Official Manga Anthology, contenente storie create da vari mangaka e incentrate su un diverso membro del Team Rwby, ovvero Ruby, Weiss, Blake e Yang.

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Rwby: Official Manga Anthology

Il 23 dicembre 2016, la società di intrattenimento giapponese Home-sha aveva annunciato che Red Like Roses, il primo volume di Rwby: Official Manga Anthology, scritto dall’artista manga Shirow Miwa, pubblicato sulla rivista Ultra Jump di Shueisha con la supervisione di Rooster Teeth, sarebbe arrivato nella primavera del 2027, seguito poi dagli altri tre. Il 3 ottobre 2019, al Comic Con di New York, è stato poi annunciato ufficialmente che era in corso di pubblicazione un’antologia del Team JNPR.

Ora, il primo volume di Rwby: Official Manga Anthology arriverà in Italia a ottobre di quest’anno grazie alla Planet Manga (potete già prenotare la vostra copia su Amazon!)

Ogni manga è dedicato a un diverso membro del Team RWBY e ne porta il nome.

Ruby, Weiss, Blake e Yang. Sono le affascinanti cacciatrici protagoniste della Web-serie che sta spopolando in Rete. A loro viene dedicato un irresistibile volume unico che ne approfondisce il passato e le presenta in tutto il loro talento combattivo.

Rwby: la web serie

Rwby è una web serie che fonde il meglio della creatività americana e giapponese, divenuta un successo internazionale. È creata e diretta da Monty Oum dello studio d’animazione Rooster Teeth Productions in computer grafica 3D.

Il mondo di Remnant è pieno di orribili mostri che mirano alla distruzione dell’umanità. Fortunatamente, i regni del mondo sono sorti per combattere queste forze addestrando potenti cacciatori e cacciatrici nelle accademie di tutto il pianeta. Ruby Rose, Weiss Schnee, Blake Belladonna e Yang Xiao Long sono quattro cacciatrici in formazione.

Gli episodi vengono pubblicati ogni giovedì sul sito ufficiale della Rooster Teeth, in simultanea con Crunchyroll, e su YouTube una settimana dopo. Il primo episodio ha debuttato il 5 luglio 2013 al RTX 2013 ed è stato pubblicato sul sito di Rooster Teeth il 18 luglio 2013.