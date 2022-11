Quando è stato annunciato il Namor del Marvel Cinematic Universe, gli appassionati della versione cartacea del personaggio sono rimasti a dir poco sorpresi dalla radicale rivoluzione culturale del Sub-Mariner marveliano. La nuova concezione ispirata alle culture del centro America si è rivelata funzionale per dare al personaggio una vitalità nuova, pur facendo rimpiangere in alcuni fan l’Atlantide fumettistica, resa invece centrale nell’altro eroe subacqueo al cinema Aquaman. Una differenza che ha portato il regista di Black Panther: Wakanda Forever, Ryan Coogler, a riflettere su quanto Aquaman abbia influenzato Namor.

Il regista di Black Panther: Wakanda Forever, Ryan Coogler, svela l’influenza di Aquaman per il Namor

Pur essendo due personaggi profondamente diversi, non solo caratterialmente ma anche per il ruolo rivestito all’interno dei rispettivi universi narrativi, i due signori di Atlantide hanno innegabilmente alcuni tratti in comune, condizione che non poteva che generare, dopo Black Panther: Wakanda Forever, a un paragone tra Aquaman e Namor.

Durante un incontor con UPROXX, Ryan Coogler ha rivelato come la maggior influenza di Aquaman su Namor sia stata la sfida di dare vita a un personaggio che si discostasse quanto più possibile dalla controparte del DC Universe, andando a valorizzare altri aspetti del personaggio:

Credo che avere avuto Aquaman già noto al mondo, sia come film che, come successo sul mercato, sia stato una grande, indiretta guida per noi su come realizzare Namor di modo che fosse diverso da Aquaman. Anche come forma di rispetto per il numeroso pubblico che ha visto il film, un sacco di gente ha amato Aquaman. Era nostro compito, ovviamente, di metterci al lavoro a testa bassa e capire come realizzare un film nostro, ma anche avesse anche una certa consapevolezza di cosa il mercato si aspettasse come risposta, rendendolo interessante. Credo che offrire alla gente qualcosa di diverso, se puoi dare qualcosa di buono e che sia anche unico, sono certo che sia la cosa migliore. Volevamo addentrarci negli aspetti che rendono questi due personaggi profondamente diversi, perché nelle pubblicazioni hanno un sacco di elementi in comune. Per noi, era come dire ‘Ok, devi avere i mutandoni verdi, le ali alle caviglie, deve essere abbastanza arrogante e decisamente longevo. Deve esser figlio di due mondi, non essendo realmente parte di nessuno dei due. Deve estremamente sicuro di sé e molto pericoloso’. Nei fumetti, Namor può sempre dare seguito a ciò che dice!’

Pur non vedendo nel successo di Aquaman il motivo per cui Namor sia finalmente arrivato nel Marvel Cinematic Universe, si può anche ragionare su come il successo del film dell’atlantideo di DC Comics abbia, in un certo senso, reso più facile il percorso di Namor.

L’offerta di Disney+