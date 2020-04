Ryan Reynolds sarà il protagonista del prossimo film sci-fi di Shawn Levy

Ryan Reynolds è appena salito a bordo del prossimo progetto cinematografico diretto da Shawn Levy (Real Steel, Una notte al museo) e prodotto della Skydance.

Secondo quanto riportato da Variety, il film sarà un mix di fantascienza, azione e commedia dove l’attore canadese (Deadpool, The Proposal) rivestirà i panni di un uomo che è costretto a viaggiare indietro nel tempo per ottenere aiuto dal suo sé stesso tredicenne.

La pellicola non ha però ancora un titolo definito, anche se era stata annunciata per la prima volta nel lontano 2012 come “Our Name is Adam”, quando inizialmente come protagonista era stato indicato l’attore Tom Cruise.

A scrivere la sceneggiatura del lungometraggio sviluppando la prima bozza firmata da T.S. Nowlin sarà Jonathan Tropper, già collaboratore di Shawn Levy in occasione del film This Is Where I Leave You, mentre ad accompagnare Reynolds e Levy nella produzione troveremo David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger.

Questo prossimo film sci-fi riunirà ancora una volta Levy a Reynolds, visto che i due hanno già collaborato assieme in Free Guy, una commedia fantascientifica che racconta le vicissitudini di un cassiere di banca (Reynolds appunto) che scopre di essere imprigionato in un videogioco dove rivive sempre la stessa situazione, fino a quando sceglierà di uscire fuori dagli schemi per iniziare ad esplorare il mondo intorno a sé.

L’etichetta Disney avrebbe dovuto rilasciare Free Guy questa estate ma la data d’uscita, a causa dell’attuale emergenza mondiale, è invece attualmente slittata all’11 dicembre 2020.

Quest’ultimo film segna per l’attore -che di fatto sta vivendo un periodo estremamente proficuo per la sua carriera- il terzo titolo legato ai videogiochi dopo Pokemon: Detective Pikachu e Dragon’s Liar, la trasposizione filmica del videogame di successo anni ’80 prossimamente prodotto dalla piattaforma Netflix.

In Dragon’s Liar Reynolds dovrebbe infatti interpretare il ruolo di Dirk the Daring, il cavaliere senza paura che affronta coraggiosamente numerose inside con l’intento di liberare dall’oscuro castello del mago Mordroc la principessa Daphne, prigioniera del malvagio drago Singe.