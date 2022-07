Era stata mostrata in alcune fiere recenti ma nessuno, tra i collezionisti, sperava e si aspettava che la S.H. Figuarts di Porunga e Dende venisse annunciata e commercializzata. Lo stupore e l’hype di chi colleziona questi prodotti ora è incontenibile perché quella che si appresta ad uscire per il mese di Dicembre 2022 è la figure della linea più grossa mai realizzata, battendo la precedente detentrice del record ovvero la figure di Great Ape Vegeta.

S.H. Figuarts Porunga e Dende – Caratteristiche

Stiamo parlando quindi di una figure della dimensione di 42 cm che ritrae il mitico Drago originario delle sfere del drago, quello del pianeta Namecc. Questo Drago, a differenza del Drago Terrestre, Shenron, si differenzia per l’aspetto più umanoide e una dimensione spropositata. D’altra parte anche le sfere del drago namecciane non sono del tutto simili a quelle della terra, il loro aspetto invero è simile ma la loro dimensione no, sono enormi anch’esse.

La figure di Porunga è accompagnata da una basetta espositiva formata dagli effetti luminosi delle sfere (in plastica gialla trasparente), la figure di Dende, il piccolo namecciano, varie parti intercambiabili per Dende tra cui mani e una testa secondaria e, non di poca importanza una basetta speciale per le sette sfere del drago che insieme a Dende reagiscono emettendo luci e suoni. Grazie all’implementazione di speciali chip la basetta (alimentata da 3 batterie) può replicare perfettamente la scena dell’evocazione di Porunga da parte di Dende, una cosa da mandare fuori di testa ogni fan di Dragon Ball Z!

Dove acquistarla?

Se speravate che la S.H. Figuarts Porunga e Dende fosse una edizione ultra limitata impossibile da reperire (per avere la scusa e salvarvi dal demone del collezionismo) vi comunichiamo che non lo sarà in quanto sebbene Tamashii Web Limited sarà disponibile anche in Italia ad un prezzo suggerito di circa 269,90 € con uscita, ricordiamo, per Dicembre 2022 in Giappone e i mesi successivi in Italia grazie al distributore Cosmic Group. Al momento S.H. Figuarts Porunga e Dende non è disponibile ma può, tuttavia, essere preordinato presso un rivenditore di fiducia.