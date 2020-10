Sacha Baron Cohen è stato Borat per una settimana

Ci sono poche persone a Hollywood dedite alla recitazione come Sacha Baron Cohen. L’attore, infatti, ha vestito i panni del proprio personaggio per quasi una settimana, diventando quindi Borat Sagdiyev, di Borat Subsequent Moviefilm. Secondo un articolo del New York Times (che potete leggere a questo link), Sacha Baron Cohen ha dichiarato di aver vissuto per cinque giorni con due teorici della cospirazione, per rimanere fedele al personaggio durante le riprese di questo nuovo sequel.

Durante il primo film, Borat si è tuffato nel mondo della satira a testa alta, cosa che Sacha Baron Cohen fece nello stesso periodo, sottolineando come il panorama politico americano non fosse mai stato così divisivo. Il comico ha raccontato al New York Times di aver deciso di andare a vivere con due teorici della cospirazione per mostrare che sono persone normali, brave persone alle quali sono state propinate enormi bugie. L’attore sottolinea come siano completamente differenti dai politici, che aderiscono a certe ideologie per motivi di potere, che hanno capito che possono creare paura diffondendo bugie attraverso i nuovi media, la macchina di propaganda più efficace della storia dell’umanità.

Borat Subsequent Moviefilm manterrà la funzione del primo film, che si è guadagnato una nomination agli oscar, aggirandosi sul confine tra mockumentary e documentario vero e proprio, ritraendo persone reali durante la loro vita quotidiana. Dopo la prima di Borat, nel 2006, Sacha Baron Cohen è stato il destinatario di diverse cause legali, intentate da coloro che sono apparsi nel film, situazione che, con ogni probabilità, si ripresenterà questo mese, dopo la prima di Borat Subsequent Moviefilm su Amazon Prime Video. Secondo Sacha Baron Cohen sia lui che la troupe hanno dovuto viaggiare nelle zone consentite dalle restrizioni imposte dal Covid-19, finendo per attraversare zone tanto pericolose da costringerlo ad indossare un giubbotto antiproiettile. Nell’intervista con il new York Times l’attore ha affermato di non aver mai anticipato alla moglie, l’attrice Isla Fisher, i pericoli che avrebbe corso. Borat Subsequent Moviefilm debutterà, su Amazon Prime Video, Venerdì 23 ottobre.