Saga of Tanya the Evil 2: primo teaser e key visual

Saga of Tanya the Evil, la serie anime basata sulle light novel di Carlo Zen e Shinobu Shinotsuki, torna finalmente con la seconda stagione! L’annuncio è stato fatto durante lo speciale Saga of Tanya the Evil Roundtable su Abema in cui i presentatori hanno confermato che la seconda stagione è attualmente in produzione. Per l’occasione sono stati pubblicati un teaser e una key visual dell’anime.

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Saga of Tanya the Evil: la seconda stagione

Yutaka Uemura ritorna come regista per la seconda stagione di Saga of Tanya the Evil, insieme a Yuji Hosogoe che riprende il suo ruolo di direttore dell’animazione e character designer mentre Kenta Ihara scrive nuovamente le sceneggiature della serie. Lo studio di animazione NUT tornerà per animare la seconda stagione.

Questa la key visual:

È stato confermato che tutti i doppiatori principali della prima stagione e del film riprenderanno i loro ruoli per la seconda stagione.

Il creatore e autore originale Carlo Zen, insieme al regista Uemura e allo sceneggiatore Ihara hanno commentato l’annuncio, mentre l’illustratore originale delle light novel Shinobu Shinotsuki, la creatrice del manga Chika Tojo, e il direttore dell’animazione Hosogoe, hanno disegnato immagini celebrative per l’annuncio.

Questo il commento di Carlo Zen:

“Grazie per l’attesa. Finalmente posso informare tutti voi della seconda stagione. Come per la prima stagione, il regista, lo sceneggiatore, l’autore originale e persino NUT stanno tornando. E anche l’ex ENTERBRAIN continua a pubblicare Saga of Tanya the Evil. Quindi, in altre parole, è esattamente la stessa Tanya che conoscete e amate!”

Guardate il teaser qui sotto:

A proposito di Saga of Tanya the Evil

Saga of Tanya the Evil (Youjo Senki in originale) nasce come serie di light novel scritta da Carlo Zen e illustrata da Shinobu Shinotsuki edita da Enterbrain da ottobre 2013. L’adattamento manga ha iniziato a venire serializzato sul Comp Ace di Kadokawa Shoten il 26 aprile 2016.

In Italia è in corso di pubblicazione per Planet Manga (recuperate il primo volume su Amazon) che descrive così a trama:

In un mondo sull’orlo della guerra l’esercito dell’Impero centrale ha un asso nella manica: Tanya Degurechaff! Giovanissima, carina, ma una furia indemoniata sul campo di battaglia. Inoltre, Tanya nasconde uno sconcertante segreto… Finalmente in Italia il manga tratto dalle light novel che hanno ispirato anche l’omonimo anime.

La prima stagione anime, prodotta da NUT, è stata trasmessa in Giappone tra il 6 gennaio e il 31 marzo 2017 per un totale di 12 episodi. Un film animato diretto da Yutaka Uemura presso Studio NuT è uscito nei cinema giapponesi nel 2019.

Sia l’anime che il film sono disponibili su Crunchyroll insieme allo special The Saga of Tanya the Evil: Operation Desert Pasta, diffuso in contemporanea con l’uscita in Giappone.