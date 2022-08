Con l’uscita di Prey, la saga di Predator ha fatto un salto indietro nel tempo, passando dalla tradizionale epoca contemporanea, in cui erano stati ambientati i precedenti capitoli, al 1719. Questo rende a tutti gli effetti Prey un prequel di Predator, ma questa sua caratteristica non rende lo scontro tra il Feral Predator e Naru il primo incontro (o scontro?) , tra Yautja e umani. Motivo per cui è bene fare un po’ di ordine e stabilire come guardare la saga di Predator in ordine cronologico.

Gli eventi raccontati all’interno del franchise seguono una scansione precisa, con la presenza di alcuni dettagli cronologici che consentono di ricreare la continuity di Predator. Per quanto l’ordine di uscita dei diversi film mantenga una certa coerenza con la timeline della saga, è bene fare ripercorrere le tappe della storia tra umani e Yautja.

Come guardare la saga di Predator in ordine cronologico

3.000 Avanti Cristo – Gi Yautja nella preistoria (Alien Vs Predator, 2004)

Nel film di Paul W. S. Anderson, che ha riportato i Predator sul grande schermo dopo una lunga assenza, viene svelato come una spedizione nell’Antartide finanziata dal magnate Charles Bishop Wyland (Lance Henriksen), trovi nelle profondità dei ghiacci una costruzione antica che mostra come millenni prima una razza aliena sia entrata in contatto con il nostro mondo.

Secondo quanto raccontato, gli Yautja avevano eletto la Terra a loro terreno di caccia, stabilendo con gli umani primitivi quasi un ruolo di divinità. Furono loro a insegnare ai nostri antenati come costruire le piramidi, assieme ad altre conoscenze che gli umani ricevevano come doni divini, ripagando gli alieni facendo da ospiti per incubare gli xenomorfi, utilizzati poi dagli Yautja come prede nelle loro cacce rituali. Questo dato rappresenta un punto non chiaro della continuity della saga, considerato come episodi successivi, come Alien o Prometheus, sembrano vanificare questo rapporto primitivo tra Predator e umani.

1719 – Yautja contro Comanche (Prey, 2022)

Nel 1719 uno Yautja elegge come suo terreno di caccia i Grandi Piani americani, luogo popolato da animali feroci e battuto dai trapper e dai cacciatori francofoni. Su queste vaste pianure sono presenti anche i Comanche, leggendaria tribù indiana di cacciatori, con cui questo alieno si troverà a dover fare i conti quanto la sua missione lo renderà la preda di una giovane indiana, Naru (Amber Midthunder), intenzionata a mostrare di poter esser una cacciatrice uccidendo il mostro che spaventa la sua gente.

Dane DiLiegro as the Predator in 20th Century Studios' PREY, exclusively on Hulu. Photo courtesy of 20th Century Studios. .. 2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.

1987 – L’incidente di Val Verde (Predator, 1987)

Nel 1987, una squadra speciale composta da soldati veterani e agenti della CIA guidati da Dutch Schaeffer (Arnold Schwarzenegger) viene inviata in missione nella nazione sudamericana di Val Verde, dietro richiesta dell’agente CIA Dillion (Carl Weathers), con lo scopo di fermare una black ops sovietica che potrebbe minare gli interessi americani nell’area. Il vero motivo è però un altro, e quando una precedente squadra scelta di marines viene trovata appesa agli alberi della giungla, scannata e ridotta in condizioni inumane, appare chiaro che la missione sia immediatamente divenuta un’altra: sopravvivere.

Quando al termine di una mattanza rimangono in vita solo l’alieno, un Predator, e Schaeffer, i due si affrontano in un duello senza pari, al termine del quale l’alieno, come atto di estrema sfida, attiva un congegno altamente distruttivo che cancella ogni prova, ma Schaeffer sopravvive anche a questa esplosione.

1997 – Guerra urbana a Los Angeles (Predator 2, 1990)

Apparentemente, per i Predator i terreni di caccia migliori sono quelli con temperature alte e conflitti in corso, due tratti che non mancano alla Città degli Angeli del 1997, dove una vera e propria guerriglia urbana devasta i sobborghi della città. Mentre il tenente Mike Harrigan (Danny Glover) e la sua squadra cercano di sedare queste rivolte, si ritrovano a dover gestire l’entrata in scena di una nuova gang che pare scuoiare le proprie vittime, apparentemente mossa da un rituale.

Mentre Harrigan cerca di identificare questi criminali, in città arriverà l’agente della DEA Keyes (Grary Busey), che svela come in realtà si tratti di un alieno altamente progredito, che intende catturare per potere studiare l’avanzata tecnologia. Dopo che la squadra di Keyes viene eliminata, Harrigan si mette sulle tracce della creatura, inseguendola sino dentro la sua astronave e uccidendola. Gesto che spinge i simili dell’alieno a riconoscere la sua prodezza della caccia, che viene omaggiata con il dono di una pistola a pietra focaia risalente al 1715.

Una misteriosa piramide di fattura mai vista prima viene scoperta sotto i ghiacci dell’Antartide e la multinazionale Weyland finanzia una spedizione con i migliori scienziati disponibili per scoprirne i segreti. Questa missione scopre come una razza aliena, gli Yautja, da milleni abbia eletto la Terra come terrano di caccia, dove portava un’altra razza aliena il cui ciclo vitale richiedeva degli ospiti, ossia degli umani, per svilupparsi divenendo poi le prede di una caccia rituale. La spedizione, inavvertitamente, attiva una procedura che scatena una caccia tra Yautja e xenomorfi, in cui gli umani sono pedine. Solo la scienziata Lex sopravvive, cacciando assieme a uno Yautja, che lei battezza Scar, la regina aliena, venendo infine riconosciuta come una possente cacciatrice dai Predator venuti a reclamare Scar, caduto in battaglia. Nelle scene finali del film si vede come prima di esser ucciso, Scar sia stato colpito da un facehugger xenomorfo, e dal suo cadavere fuoriesce un ibrdio Yautja-xenomorfo

2004 – Il massacro di Gunnison (Alien Vs Predator: Requiem, 2007)

Il simbionte nato nel precedente film, ribattezzato Predalien, uccide gli Yautja presenti sull’astronave, prendendone il controllo e facendola schiantare su una città del Colorado, Gunnsion. Qui il Predalien, che oltre alla capacità di cacciatore degli Yautja ha la capacità degli xenomorfi di fecondare altri organismi, genera un’invasione di xenomorfi, che viene contenuta dalla presenza dello Yautja Wolf, che in uno scontro con il Predalien muore, non prima di aver ucciso l’avversario. L’esercito americano, per nascondere il tutto, nuclearizza la zona.

2010 – Prede su un pianeta lontano (Predators, 2010)

Su un remoto pianeta che gli Yautja hanno adibito a proprio terreno di caccia, vengono portati alcuni tra gli umani considerati tra i più letali del pianeta, Tra soldati e assassini della Yakuza, viene prelevato anche il mercenario Royce (Adrian Brody), che cerca di portare ordine tra questi combattenti, scoprendo da un sopravvissuto umano, Noland (Laurence Fishburne), che sul pianeta due diverse fazioni Yautja si contendono il potere. Dopo avere affrontato dei Predator privi della tradizionale etica e fisicamente più potenti degli altri loro simili, Royce e la cecchina Isabelle sono gli unici sopravvissuti, ma anziché poter scappare sono costretti ad affrontare altri cacciatori.

2018 – Il Predator Fuggitivo (The Predator, 2018)

Un Predator ribelle sfugge alle leggi della propria cultura, cercando rifugio sulla Terra, dove viene però catturato dall’esercito americano, che, sapendo dell’esistenza degli Yautja, ha avviato il programma Stargazer, finalizzato alla cattura e studio di forme di vita aliene. Sulle tracce del fuggiasco alieno si mette uno Yautja geneticamente potenziato, che intende impedire al ribelle di compiere la sua missione: fornire ai terrestri una tecnologia che consentirebbe ai terrestri di contrastare una fazione Yautja intenzionata modificare il clima terrestre, rendendolo adatto alla propria specie.

L’ordine di visione della saga

Questa breve cronologia degli eventi del franchise mostra come l’ordine di uscita delle pellicole, con l’eccezione di Prey, sia sostanzialmente il corretto ordine di visione della saga.

L’aver ambientato Prey nel 1719, ossia quasi 300 anni di Predator, richiede di cominciare a veder la serie da quest’ultimo capitolo solo se intendiamo recuperare il franchise in ordine cronologico, con una visione che si configura la seguente:

Prey (2022)

Predator (1987)

Predator 2 (1990)

Alien Vs Predator (2004)

Alien Vs Predator: Requiem (2008)

Predators (2010)

The Predator (2018)

