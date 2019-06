Sagat Ultra Street Fighter II di Storm Collectibles

Storm Collectibles è ormai pronta a rilasciare sul mercato la nuovissima action figure dedicata al personaggio di Sagat direttament da Ultra Street Fighter II.

Sagat è uno dei personaggi più iconici e duraturi presenti nella saga del videogame di Street Fighet. Storm Collectibles ha annunciato l’arrivo sul mercato della nuova action figure dedicata al personaggio in questione.

I preordini per potersi aggiudicare il prodotto sono già stati aperti ad inizio maggio 2019. La figure misurana circa 18 cm di altezza ed è completamente snodata e corredata di moltissimi accessori che daranno libero sfogo alla creazione di diverse pose per imitare quelle del videogioco. Nella confezione sarà presente anche un supporto dedicato per poter posizionare Sagat anche nelle pose action più estreme.

La figure è realizzata completamente in plastica e gli extra forniti a corredo in questo caso saranno pochi ma essenziali per poter rappresentare al meglio il personaggio di Sagat. Infatti nella confezione oltre alla figure principale troveremo 3 teste di ricambio, 4 paia di mani, l’effetto dell’onda di energia e lo stand per poter posizionare la figure.

Per gli appassionati di vecchia data di Street Fighter il personaggio non ha certo bisogno di molte presentazioni, compare per la prima volta come boss finale nel primo capitolo della saga del videogame ed è presente fino al più recente quinto capitolo dove lo si trova utilizzabile solo come DLC non essendo selezionabile già dall’inizio del gioco. Le origini del personaggio lo vedono arrivare dalla Thailandia addestrato sin da giovanissimo nello stile della Mae Mai Muay Thai, la kickboxe thailandese, e divenire con il passare del tempo un campione temuto e rispettato nel suo paese.

L’uscita nei negozi della action figure di Sagat è prevista per agosto 2020 al prezzo di 85.00 dollari.