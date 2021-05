Sailor Moon Eternal: il trailer italiano

Sailor Moon Eternal arriverà anche in Italia grazie alla distribuzione di Netflix, che, con un nuovo e bellissimo trailer di lancio, ha anche annunciato il giorno in cui il film sarà disponibile sulla nota piattaforma di streaming.

Sailor Moon Eternal: informazioni sul film

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal – Il film, chiamato anche semplicemente Sailor Moon Eternal, è un film di animazione della durata complessiva di 180 minuti. Il film è prodotto da Toei Animation e originariamente era suddiviso in due parti distinte. L’uscita della prima parte in Giappone era stata fissata inizialmente per l’11 settembre 2020, ma a causa della pandemia da Covid-19 ancora in corso è slittata.

Nel Paese del Sol Levante la prima parte di Sailor Moon Eternal è uscita l’8 gennaio 2021, mentre la seconda l’11 febbraio. In Occidente abbiamo dovuto aspettare un po’ di più, ma l’attesa sta per finire, perché Netflix sta per distribuire il film anche qui da noi in Italia.

Sailor Moon Eternal è stato pensato come seguito diretto dell’anime Sailor Moon Crystal.

Se volete evitare spoiler massicci sul film e la sua trama, ma siete curiosi quantomeno di saperne qualcosa in più, potete leggere la brevissima sinossi che trovate qui in basso, che si limita a fornire qualche breve cenno sugli eventi che daranno poi il via al racconto del film vero e proprio:

“È passato qualche mese dalla sconfitta dei Death Busters, è il primo di aprile le guerriere entrano nel primo anno delle superiori, Mamoru inizia l’università, e una rara eclissi solare totale sta per esser visibile sulla città di Tokyo. Con l’eclissi però giunge anche il nuovo nemico, i Dead Moon, che installano la loro base aprendo un circo, il Dead Moon Circus“.

Sailor Moon Eternal: il trailer in italiano che ne rivela la data di uscita su Netflix

Ecco infine qui di seguito il trailer di lancio di Sailor Moon Eternal su Netflix:

Sailor Moon Eternal sarà distribuito per l’Italia in esclusiva su Netflix a partire dal prossimo 3 giugno. Ma Sailor Moon Eternal è anche una serie manga: acquistatene i volumetti qui su Amazon!