Sailor Moon Eternal – la trasformazione di Usagi in video

Il canale YouTube ufficiale di Pretty Guardian Sailor Moon ha diffuso una clip speciale del film di prossima uscita Sailor Moon Eternal che mostra la nuova sequenza di trasformazione di Usagi e Chibiusa in Super Sailor Moon e Super Sailor Chibi Moon.

Eccovela:

Il film adatterà il quarto arco narrativo del manga originale denominato Dead Moon Circus, che furono adattati anche nella quarta stagione dell’anime degli anni ’90 ovvero Sailor Moon SuperS o Sailor Moon e Il Mistero dei Sogni come venne adattato in Italia, che vede l’arrivo di Helios/Pegasus.

Il film festeggia il 25° anniversario dell’ultima uscita cinematografica della serie ed uscirà l’8 Gennaio 2021; un secondo film è previsto per l’11 Febbraio 2021.

In Italia il manga originale di Naoko Takeuchi è pubblicato da Edizioni Star Comics che lo ha recentemente proposto in una nuova edizione riveduta e corretta, la Eternal Edition.

Eccovi la sinossi del primo volume:

Usagi è una quattordicenne che conduce una vita allegra e spensierata come tante sue coetanee. Tuttavia, il giorno in cui s’imbatte in una misteriosa gattina parlante di nome Luna, comincia per lei un’avventura sconvolgente: scopre infatti di essere Sailor Moon, guerriera dell’amore e della giustizia dotata dei poteri della Luna, e di avere sulle spalle il destino dell’intero pianeta!