Sailor Moon gratis su Youtube

Il canale Youtube ufficiale di Sailor Moon ha annunciato che mettere a disposizione a partire dal prossimo 24 aprile e fino al 23 giugno in maniera gratuita ben 127 episodi di una delle serie animate di maggior successo degli anni ’90 anche fra il pubblico femminile.

Per farlo vi basterà cliccare QUI.

Tecnicamente quindi verranno rese disponibili le prime tre serie anime in lingua originale ma non sappiamo se verranno caricati dei sottotitoli almeno in inglese.

L’iniziativa sembrerebbe essere concepita anche come manovra promozionale per spingere il film Pretty Guardians Sailor Moon Eternal The Movie che arriverà, teoricamente e Coronavirus permettendo, il prossimo 11 settembre nei cinema giapponesi.

Eccovi il trailer:

In Italia il manga originale di Naoko Takeuchi è pubblicato da Edizioni Star Comics che lo ha recentemente proposto in una nuova edizione riveduta e corretta, la Eternal Edition.

Eccovi la sinossi del primo volume:

Usagi è una quattordicenne che conduce una vita allegra e spensierata come tante sue coetanee. Tuttavia, il giorno in cui s’imbatte in una misteriosa gattina parlante di nome Luna, comincia per lei un’avventura sconvolgente: scopre infatti di essere Sailor Moon, guerriera dell’amore e della giustizia dotata dei poteri della Luna, e di avere sulle spalle il destino dell’intero pianeta!

In Italia oltre le serie anime classiche, pesantemente censurate, è arrivata recentemente anche Sailor Moon Crystal – la serie del 2014 – che è disponibile gratuitamente su Rai Play cliccando QUI.

Ricordiamo che a causa del blocco delle uscite, Edizioni Star Comics si è attivata per fornire una serie di contenuti digitali gratuiti ai propri lettori, vecchi e nuovi, con cui poter passare le giornate di lockdown necessarie affinché l’emergenza rientri e si possa finalmente ripartire anche con le nostre passioni.

Sotto l’hashtag #staracasa quindi la casa editrice perugina ha varato un calendario che presenterà ai lettori una serie di volumi in lettura gratuita, moltissimi numeri 1 di alcuni tra i manga e fumetti più apprezzati del ricco catalogo dell’editore, per tutti i dettagli cliccate QUI.