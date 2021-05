Sailor Moon: le eroine come modelle di lingerie

Di recente è stato annunciato che Sailor Moon Eternal sta per arrivare anche qui da noi in Italia grazie alla distribuzione di Netflix, che ha anche pubblicato un nuovo trailer di lancio in italiano che trovate in questo nostro articolo.

Se state leggendo questo articolo, allora sarete degli appassionati di Sailor Moon e delle sue colleghe! In questa sede vi proponiamo i lavori dell’artista cinese SoudWrong, il quale ha creato una serie di illustrazioni che ritraggono diversi personaggi di Sailor Moon come modelle di lingerie.

Sailor Moon: ammirate le Guerriere Sailor in lingerie!

L’artista SoudWrong non solo ha illustrato con classe e stile le principali eroine della serie, ma ha trasformato in modelle anche moltissimi personaggi secondari come Luna, Phobos e Deimos! Come potete vedere nelle tante immagini che trovate poco più in basso, pose, accessori e indumenti intimi indossati dalle meravigliose eroine variano in maniera decisamente sensibile, il che rende il risultato finale incredibilmente diversificato, nonché una vera gioia per gli occhi.

La predilezione per una colorazione molto delicata, nei toni pastello, contribuisce a rendere le illustrazioni delicate, mentre l’attenzione infusa nella realizzazione dei ricami della biancheria intima denota anche un’ottima abilità tecnica di SoudWrong. Visivamente, lo stile grafico con cui sono state realizzate le opere ricordano molto l’Art Nouveau.

E ora, passiamo a questa carrellata di bellissime Guerriere Sailor in versione modelle di biancheria intima.

Sailor Moon – Usagi Tsukino

Sailor Mars – Rei Hin

Sailor Venus – Minako Aino

Sailor Jupiter – Makoto Kino

Sailor Mercury – Ami Mizuno

Sailor Pluto – Setsuna Meioh

Sailor Saturn – Hotaru Tomoe

Sailor Uranus – Haruka Tenoh

Sailor Neptune – Michiru Kaioh

Black Lady (Chibiusa Tsukino corrotta)

Principessa Kakyuu

Taiki Kou/Sailor Star Maker

Yaten Kou/Sailor Star Healer

Seiya Kou/Sailor Star Fighter

Queen Serenity e Golden Queen Galaxia

CereCere e JunJun

VesVes e PallaPalla

Phobos e Deimos

Chibiusa

Luna

Diana

Qual è la vostra preferita? Fatecelo sapere nei commenti!

