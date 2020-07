Sailor Moon, da Tamashii Nations tornano le S.H. Figuarts con nuovi colori

A grande richiesta dopo essere andate sold-out diversi anni fa, ritornano le guerriere che vestono alla marinara ovvero le cinque protagoniste principali dell’anime Sailor Moon. Tamashii Nations rimette in commercio per la linea S.H. Figuarts le cinque Sailor con la colorazione basata sul cartone animato degli anni 90, rinominate per l’occasione Animation Color Edition.

Tutte e cinque le action figure saranno realizzate completamente in plastica e saranno dotate di un corpo totalmente articolato con un discreto numero di accessori intercambiabili e parti opzionali, raggiungendo un’altezza di 14 cm circa l’una, escludendo Sailor Jupiter che sarà di 15 cm circa.

Sailor Moon

Usagi Tsukino meglio conosciuta in Italia come Bunny avrà in dotazione: quattro volti, cinque mani destre intercambiabili e quattro sinistre, il moon stick, la gattina Luna e uno stand.

Sailor Mercury

Ami Mizuno (Amy) sarà dotata di: quattro volti, cinque mani destre e sei mani sinistre intercambiabili, gli occhiali HMD, due pc portatili (uno aperto e uno chiuso) e uno stand.

Sailor Mars

Rei Hino (Rea) avrà in corredo: quattro volti, sei mani destre e quattro mani sinistre intercambiabili, una coppia di mani unite, la pergamena del suo colpo speciale e lo stand.

Sailor Jupiter

Makoto Kino (Morea) includerà come extra: quattro volti, sei paia di mani, il diadema intercambiabile con l’antenna e lo stand.

Sailor Venus

Minako Aino (Marta) avrà: quattro volti, cinque paia di mani, la parte frontale della capigliatura con la maschera, una mano extra con la maschera, il gattino bianco Artemis e lo stand.

L’uscita di queste cinque Sailor: Sailor Moon. Sailor Mercury, Sailor Mars, Sailor Jupiter e Sailor Venus sono già in preordine presso il distributore ufficiale Italiano dei prodotti Tamashii Nations (Cosmic Group), il prezzo è di 68 Euro circa e l’uscita Giapponese è fissata per il mese di Ottobre 2020 (in Italia arriveranno a dicembre circa).