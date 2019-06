Sailor Neptune & Sailor Uranus – Figuarts Zero di Tamashii Nations

Per la serie Figuarts Zero sono in arrivo le bellissime statue di Sailor Neptune e Sailor Uranus

Nella terza stagione di Sailor Moon in Italia conosciuta come ” Sailor Moon e il Cristallo del Cuore “, arrivano 2 misteriose ragazze di nome Michiru Kaiou ( in Italia Milena ) e Haruka Ten’ou ( Heles da noi ), che alla fine si riveleranno essere due nuove guerriere Sailor, ovvero Sailor Neptune e Sailor Uranus. Per chi non lo sapesse le due ragazze nella versione Giapponese formano una coppia, mentre nell’adattamento Italiano i dialoghi sono stati modificati rendendolo privi di senso e relazionandoli al contesto in cui avvengono.

Tamashii Nations tra le molte linee di cui si occupa, troviamo le Figuars Zero ( per chi non lo sapesse Zero sta per zero snodi ), una linea di statue in scala 1/12 realizzate in plastica o PVC molto dettagliate. Questa linea denominata Chouette permette grazie alla base sagomata di poter unire le 2 statue proposte singolarmente in un unico diorama rendendo il risalutato finale davvero bellissimo.

Le due guerriere avranno una posa seduta su una nuvola di energia, avranno un braccio intercambiabile a testa per poter ricreare anche 2 diorami un pochino diversi tra loro. Le due figure saranno alte circa 16 cm a testa e il prezzo per il mercato Giapponese è di 8.640 Yen ( 107.00 Euro circa ) per ogni singola statua. L’uscita in Giappone è prevista per settembre 2019 per entrambe le figure, mentre in Italia dovrebbero arrivare nel mese di novembre circa.

I preordini per queste 2 bellissime statue sono già stati aperti da Tamashii Nations negli scorsi mesi e il numero di copie distribuite sarà davvero limitatissimo, quindi vi consigliamo di prenotarle appena possibile senza correre il rischio che vadano in esaurimento e non trovarle più.

In Italia queste tipo di figure sono distribuite da Cosmic Group