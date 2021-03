Saint Seiya, Aiolos Sagitter Myth Cloth EX Revival: Recensione

Dopo anni di attesa arriva finalmente nei negozi la ristampa di Aiolos di Sagittarius (Micene di Sagitter in Italia), per la linea Myth Cloth EX Revival prodotta da Bandai Spirits e Tamashii Nations. Questa linea chiamata Myth Cloth EX è una serie di action figure da collezione basate esclusivamente sull’anime Saint Seiya (I Cavalieri dello Zodiaco). A differenza della precedente uscita del lontano 2012, l’azienda nipponica ha deciso di includere in questa ristampa la figure statica di baby Athena e di correggere i colori di elmo, arco, gonnellino e talari che non sono più oro chiaro, ma oro ambrato.

Il personaggio

La storia Aiolos di Sagitter in Italia conosciuto come Micene era il custode della nona casa e uno dei dodici Cavalieri d’Oro a servizio della dea Athena. Tredici anni prima dell’inizio della serie salvò una piccola bambina in fasce dal grande sacerdote, che si era recato nella sua stanza per ucciderla, avendola riconosciuta come la reincarnazione della Dea Athena. Durante la colluttazione Aiolos smascherò il gran sacerdote e riconobbe Saga Saint dei Gemelli e custode della terza casa. Aiolos fu costretto alla fuga per aver salvato la piccola neonata, ma soprattutto per aver smascherato il cavaliere d’oro. Durante la fuga portò con se la sua cloth del sagittario, ma fu costretto ad affrontare in combattimento Shura del Capricorno, che lo ferì a morte ma riuscendo comunque a scappare e affidare la piccola Saori nelle mani di Matsumasa Kido che la prenderà sotto la sua custodia riunendo in seguito i dieci Cavalieri di Bronzo. Saga delle dodici case Durante la scalata del Grande Tempio per salvare la Dea Athena, Seiya, Shiryu, Shun e Hyoga entrano nella nona casa e con grande stupore trovano la cloth del sagittario ad aspettarli. A gran sorpresa l’armatura scaglia la freccia verso Seiya che invece di colpire il ragazzo si conficca nel muro alle sue spalle facendolo frantumare e rivelando una scritta in greco antico lasciata dal Gold Saint diversi anni prima: “Ragazzi voi che vi trovate in questo luogo vi affido Athena”. Fake Sagitter L’armatura del Saint della nona casa appare in due versioni differenti: la prima che vediamo è una cloth diversa da quelle che siamo sempre stati abituati a vedere e priva delle decorazioni tipiche delle altre cloth. Quando Ikki la indossa per la prima volta, possiamo subito notare che l’unica apertura sono solamente gli occhi, infatti l’idea iniziale era quella che doveva comparire solamente un’armatura d’oro con lo scopo di proteggere completamente il suo possessore. Visto il grande successo della serie, il buon Kuramada decise di disegnare anche le restanti undici andando a stravolgere completamente il vecchio design diventando ufficialmente quella ufficiale.

Confezione e Blister

Il packaging di questo Aiolos Sagitter riporta, in perfetto stile Myth Cloth EX, al debutto della serie, con una confezione molto particolare che è andata poi a scomparire con le nuove uscite, ma che andiamo subito a descrivervi: la parte esterna è composta da una plastica rigida, vediamo nella parte frontale la foto a figure intera di Aiolos, quella della piccola Athena e alle sue spalle una raffigurazione della costellazione del sagittario e ai margini estremi vengono collocati i vari loghi dell’azienda e della linea Myth Cloth EX compreso il logo dell’anime Saint Seiya e il bollino olografico di qualità Tamashii Nations che certifica e identifica il prodotto come originale. Sui due lati troviamo la foto del totem del sagittario da una parte e di Aiolos in azione dall’altra. Sulla parte posteriore troviamo un collage di foto ufficiali tra i quali possiamo scorgere i vari volti ed extra inclusi nei blister. Sollevando questa copertura, troviamo il classico cubo di cartoncino lucido decorato su tutti i lati, che riprende dall’anime gli scrigni in cui sono riposte le cloth prima di essere indossate dai loro Saint.

I blister sono tre, con i vari pezzi minuziosamente ordinati e disposti ma partiamo con la descrizione dal primo:

Corpo principale

Spalline

Spalline più piccole

Avambracci

Bracciali

Schinieri

Cosciali

Ginocchiere

Talari

Copri dorsi delle mani

Nel secondo blister e disposti minuziosamente negli incavi di plastica troviamo:

Copri addome

Elmo

Gonnellino

Arco

Freccia

Scheletro del totem

Nel terzo blister troviamo:



Volti alternativi

Varie mani alternative

Capigliatura alternativa per l’elmo

Le ali

Il mantello

Baby Athena

Il Totem del Sagittario

Aperti i blister e libretto d’istruzioni alla mano (che consigliamo sempre per evitare di sbagliare qualche passaggio) montiamo per primo il segno zodiacale che rappresenta la costellazione del Sagittario che risulta molto semplice. Una volta posizionati tutti i pezzi nei propri posti, il totem è assolutamente stabile ed essendo la rappresentazione di un centauro, essere mitologico per metà uomo e per metà animale a quattro zampe in vetrina non avrete alcun turbamento che possa cadere.

Aiolos del Sagittario

Forti dell’esperienza di tantissimi myth montati nel corso dei decenni, riusciamo ad assemblare l’armatura sulla figure con enorme scioltezza. Vi ricordiamo come sempre che se siete alle prime esperienze di non negarvi l’aiuto del libretto d’istruzioni, in tal modo vi permetterà un montaggio tranquillo e rilassato della figure. Aiolos una volta assemblato risulterà slanciato e longilineo, purtroppo per un errore di progettazione la fibbia della cintura non s’incastra perfettamente nei perno della cintura, facendo un effetto a molla appena si lascia il dito dalla presa. La posabilità del Myth è molto buona e nonostante la mole di armatura quasi completamente in metallo (solo addome, elmo, copri caviglie e le ali sono in plastica), riesce a stare in piedi senza l’ausilio di supporti, ma che comunque vi consigliamo in ogni caso da usare per le pose più estreme.

Baby Athena

Come extra inserito nella confezione troviamo la piccola Athena realizzata in pvc. Athena come scritto qualche riga sopra, viene salvata dal Saint del sagittario da Saga dei gemelli dal tentativo di ucciderla. La figure anche se piccolina (3,5 cm di lunghezza e 3 cm di altezza) è stata curata nei dettagli nonostante le piccole dimensioni, anche se nella pittura qualche piccolo particolare in più nella tutina ci avrebbe fatto comunque piacere.

Conclusioni

Aiolos Sagittarius EX si aggiunge alla lunga schiera di ristampe che stanno uscendo in questo periodo particolare proposte dal brand nipponico. Un myth che nonostante il difetto del cinturone riesce a farsi piacere e sicuramente farà la felicità degli appassionati di questo personaggio e dei completisti di ogni sua versione, grazie anche alla baby Athena che rappresenta una novità assoluta. Aiolos Sagittarius Myth Cloth EX Revival è disponibile presso i migliori store grazie a Cosmic Group che distribuisce ufficialmente questo e tanti altri prodotti di Tamashii Nations in Italia a un prezzo consigliato di 129.90 Euro circa. Come sempre a ogni fine recensione v’invitiamo a seguirci sul canale Youtube di Cultura Pop per essere sempre aggiornati su tutti i video che usciranno sulle nostre amate figure.