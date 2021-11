Saint Seiya: Diego Tinoco (Phoenix) ci rivela nuovi dettagli sul live-action

Diego Tinoco (On My Block), l’attore che interpreta Ikki /Nero di Phoenix nel live action Saint Seiya – Knights of the Zodiac ha pubblicato due foto sul suo account Instagram che ci svelano alcuni nuovi dettagli sul film, previsto per la primavera 2023, distribuito in Occidente dalla Sony Pictures.

Diego Tinoco: ecco i nuovi dettagli sul film

Le due foto mostrano: la prima lo stesso attore e la seconda un copione. Diego Tinoco ci rivela come dovrebbe apparire dopo il trucco, con i tipici graffi e ferite sul viso:

Nella seconda, possiamo osservare la sceneggiatura del film, sulla cui copertina compaiono i nomi degli sceneggiatori Will Geiger (Elvis and Anabelle e Ocean Tribe – Cavalcando l’oceano), Kiel Murray, Josh Campbell e Matt Stuecken, che hanno scritto 10 Cloverfield Lane.

Inoltre, sui cartellini leggiamo i nomi di Blazej Dzikowski e Eugene Son, (capo scrittore della serie Netflix dei Cavalieri dello zodiaco), accreditati come sceneggiatori nelle prime fasi del progetto. Ciò significa che sono stati separati dal progetto nelle prime fasi o hanno partecipato solo al primo bozza dello script, in fondo questi passano sempre attraverso varie correzioni prima di arrivare alla versione definitiva.

Infine si può notare la presenza di un posto al tavolo riservato a Caitlin Hutson, la quale si pensava all’inizio fosse una controfigura di un’attrice che sarebbe andata a interpretare Marin. A questo punto è molto probabile che è la stessa Hutson che interpreterà Marin.

Vi ricordiamo che il live-action racconterà la storia de I Cavalieri dello Zodiaco dall’inizio, con Seiya, un orfano di strada che, quando un’energia mistica conosciuta come Cosmo si risveglia in lui, si imbarca in un viaggio per conquistare l’antica armatura greca di Pegasus.

Partendo da una sceneggiatura di Josh Campbell e Matt Stuecken, il film è diretto da Tomasz Baginski, l’animatore polacco e asso degli effetti speciali che ha già lavorato a The Witcher. È interpretato da Mackenyu Arata (Pacific Rim: Uprising, Rurouni Kenshin Saishushu The Final) nel ruolo di Seiya, Madison Iseman (Jumanji, So Cosa Hai Fatto) è Sienna/Saori, Sean Bean (Game of Thrones, Il Signore degli Anelli) è Alman Kiddo, Famke Janssen (X-Men), Nick Stahl (Fear the Walking Dead), Diego Tinoco (On My Block) è Phoenix e Mark Dacascos (John Wick: Parebellum, Hawaii Five-O, Crying Freeman).

