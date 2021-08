Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco: novità sulle prossime stagioni

Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco, l’original net anime basato sul manga giapponese di Masami Kurumada, edito in Italia dalla casa editrice Star Comics, diretto da Yoshiharu Ashino e distribuito in anteprima mondiale il 19 luglio 2019 su Netflix, proseguirà nelle stagioni 2 e 3. Il regista della serie ha svelato alcuni aggiornamenti su quest’ultime.

Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco: le prossime stagioni

Il regista di Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco, Yoshiharu Ashino ha fornito alla pagina specializzata Saint Seiya Yours Ever – SSYE alcune informazioni sulle prossime stagioni.

Queste non sono state cancellate, ma ci vorrà ancora del tempo per renderle disponibili in quanto lo staff sta lavorando per creare una qualità superiore rispetto a quella della prima stagione.

La seconda stagione quindi è in fase di produzione e sembra che sia stata completata per circa 1/3, mentre la terza stagione è ancora in pre-produzione.

Per quanto riguarda delle possibili date d’uscita non è stato rivelato nulla, a parte che il dipartimento di pianificazione di Toei Animation sta pensando a diversi stili di presentazione.

A proposito della serie Netflix Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco

Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco, il secondo tentativo di remake della Saga del Santuario, dopo il film I Cavalieri dello Zodiaco – La leggenda del Grande Tempio del 2014, è stato prodotto e reso disponibile su Netflix a partire dal 19 luglio 2019 con i primi 6 episodi, mentre la seconda è arrivata il 23 gennaio 2020 per un totale complessivo di 12 episodi (leggete la nostra recensione).

Questa la trama proposta da Netflix:

In tempi antichi, un gruppo di ragazzi ha giurato protezione eterna ad Atena, la Dea della saggezza e della guerra. Ora il giovane orfano Seiya e una nuova generazione di sacri guerrieri si affiancano ad Atena nella lotta per salvare l’umanità.

Qui sotto il trailer:

Yoshiharu Ashino (D.Gray-man Hallow) ha diretto Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco presso Toei Animation su sceneggiature stese da Benjamin Townsend, Shannon Eric Denton, Thomas F. Zahler, Joelle Sellner, Travis Donnelly, Thomas Pugsley, Saundra Hall, Shaene Siders e Patrick Rieger e coordinate da Eugene Son (Avengers: Secret Wars).

Terumi Nishii (Le Bizzarre Avventure di JoJo) ha curato il character design originale mentre Takashi Okazaki (Afro Samurai) si è occupato del design delle armature.

