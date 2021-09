Saint Seiya – Knights of the Zodiac: Mark Dacascos entra nel cast?

Mark Dacascos, l’attore cinquantasettenne noto per aver interpretato Zero in John Wick 3: Parabellum, Kung Lao nella miniserie Mortal Kombat Legacy e Yo Hinomura in Crying Freeman, dovrebbe fare parte del cast di Saint Seiya – Knights of the Zodiac, l’ultimo film live-action che andrà ad arricchire il franchise de I cavalieri dello zodiaco.

Mark Dacascos in Saint Seiya – Knights of the Zodiac

Mark Dacascos dovrebbe unirsi a Jake T. Austin, che interpreta Seiya (Pegasus), Alex Pettyfer nel ruolo di Hyoga (Crystal), Remy Hii è Shiryu (Sirio), Mackenyu Arata che interpreta Shun (Andromeda) e Famke Janssen, Jean Grey nei film degli X-Men, in un ruolo ancora da rivelare, nel cast di Saint Seiya – Knights of the Zodiac.

La presenza di Dacascos in Saint Seiya – Knights of the Zodiac non è stata ancora confermata, eppure, ci sono degli indizi lasciati dallo stesso attore sui social, che andrebbero in questa direzione, come riportato dalla pagina specializzata SSND.

In primo luogo, il 5 settembre, Mark Dacascos è stato ospite al Comic Con Ukraine, dove ha dichiarato che stava girando un film a Budapest, in Ungheria, dove è in corso la produzione del live-action. Inoltre, qualche giorno prima, aveva condiviso una foto sul suo account Instagram in cui aveva scritto di essersi fatto un livido sul braccio sinistro durante le riprese della sera prima, al che uno degli stuntman del progetto, Andy Cheng, ha risposto scusandosi per i lividi.

Infine, l’indizio forse più significativo, è venuto dall’utente di Instagram Yazan, che vive in quella città e che ha avuto la possibilità di fare una chiacchierata con l’attore in un caffè qualche giorno fa. Sembrerebbe che Mark Dacascos gli avrebbe rivelato che stava girando un film in cui interpreta un personaggio di un manga giapponese, ma che non poteva dargli più informazioni.

Su instagram Mark Dacascos scrive che un annuncio ufficiale sarà fatto a ottobre, quindi non ci resta che attendere per vedere se ci avevamo visto giusto.

A proposito di Saint Seiya – Knights of the Zodiac

I produttori del live-action di Saint Seiya – Knights of the Zodiac sono Yoshi Ikezawa e Joseph Chou di Toei Animation e Jeffrey Chan, fondatore di ARGF e direttore operativo di Bona Film Group. I produttori esecutivi sono Tim Kwok della Convergence Entertainment, Miguel Faura e Kozo Morishita (presidente di Toei Animation) che lavorano insieme con Masami Kurumada, autore del manga originale. Brad Gilmore (Sotterrando la mia Ex), insieme a Alex Isk, è il responsabile del casting.

Vi-Dan Tran si è unito allo staff del film a giugno con il ruolo di coreografo delle scene di azione. È infatti un esperto di arti marziali e dal 2016 fa parte del gruppo di stuntman di Jackie Chan, senza contare che ha partecipato al film Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli.

Saint Seiya – Knights of the Zodiac è previsto per il 2022 ma ancora non abbiamo una data precisa. Il live-action proporrà una storia completamente originale e dovrebbe durare 90 minuti.

