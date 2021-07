Saint Seiya – Knights of the Zodiac: ultime novità sul film live action

Saint Seiya – Knights of the Zodiac è l’ultimo film live-action che andrà ad arricchire il franchise de I cavalieri dello zodiaco. Previsto per il 2022 (ancora non abbiamo una data precisa) proporrà una storia completamente originale.

Dopo aver svelato i nomi degli attori che andranno a interpretare i personaggi principali della serie, ora il sito web dell’adattamento live-action ha annunciato i membri dello staff che andranno a occuparsi degli effetti visivi, della corografia e degli effetti speciali.

Saint Seiya – Knights of the Zodiac: i nuovi membri dello staff

I tre nuovi membri dello staff sono: Vi-Dan Tran, Bettina Szremkó e Ron Simonson.

Vi-Dan Tran si è unito allo staff del film a giugno con il ruolo di coreografo delle scene di azione. È infatti un esperto di arti marziali e dal 2016 fa parte del gruppo di stuntman di Jackie Chan, senza contare che ha partecipato al film Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli. Lavorerà su Saint Seiya – Knights of the Zodiac per due mesi.

Bettina Szremkó è una artista 3D e di effetti visivi, lavora al film come professionista indipendente da giugno e vi rimarrà per un mese.

Ron Simonson si occupa degli effetti speciali di Saint Seiya – Knights of the Zodiac da gennaio e collaborerà al film per sette mesi. Ha partecipato anche a Species, Dragonheart 2: Una nuova avventura e Angels in America.

Della trama e della produzione generale del live-action si sa ancora poco ma, tenendo conto che i tre stanno lavorando al film a Budapest, è probabile che una parte delle riprese si svolgerà proprio nella città ungherese.

Saint Seiya – Knights of the Zodiac: a proposito del film

Saint Seiya – Knights of the Zodiac è diretto da Tomek Baginski, mentre Will Geiger ed Eugene Son affiancheranno Blazej Dzikowski come sceneggiatori del film.

I produttori del film sono Yoshi Ikezawa e Joseph Chou di Toei Animation e Jeffrey Chan, fondatore di ARGF e direttore operativo di Bona Film Group. I produttori esecutivi sono Tim Kwok della Convergence Entertainment, Miguel Faura e Kozo Morishita (presidente di Toei Animation) che lavorano insieme Masami Kurumada, autore del manga originale. Brad Gilmore (Sotterrando la mia Ex), insieme a Alex Isk, è il responsabile del casting.

Per quanto riguarda i membri del cast, Jake T. Austin interpreta Seiya (Pegasus), Alex Pettyfer è Hyoga (Crystal), Remy Hii è Shiryu (Sirio) e Mackenyu Arata interpreta Shun (Andromeda).

