Saint Seiya: la nuova immagine di Ikki del fumetto francese

Come vi avevamo già annunciato il franchise di Saint Seiya (I Cavalieri dello Zodiaco), creato da Masami Kurumada, si arricchirà di un nuovo fumetto realizzato in Francia da Jérôme Alquié (disegni) e Arnaud Dollen (testi). Questa è una novità assoluta in quanto è la prima volta che una storia ufficiale scritta per il franchise viene realizzata al di fuori del Giappone.

Ora Jérôme Alquié ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un’illustrazione originale di Ikki (Phoenix) e ha annunciato che alcune novità sul suo progetto verranno rese note nel corso di questa giornata.

Vi ricordiamo che il fumetto uscirà in Francia nel corso del 2022 per la casa editrice Kana, nella collana “Classics”. La casa editrice ha già realizzato fumetti canonici per Captain Harlock (con disegni dello stesso Alquié) arrivati in Italia grazie a Planet Manga e di Goldrake.

Saint Seiya: il franchise

La prima edizione italiana del manga di Saint Seiya è stata pubblicata da Granata Press da luglio del 1992 a giugno del 1994 con il titolo I Cavalieri dello zodiaco per un totale di 42 volumi. La serie è passata poi nelle mani della Star Comics, che ha pubblicato la seconda edizione a pochi mesi dall’uscita dell’anime su Italia 1, da giugno del 2000 a settembre del 2002 sulla collana “Shot” con il titolo Saint Seiya – I Cavalieri dello zodiaco. Infine la casa editrice ha riproposto una terza edizione nel 2008, I Cavalieri dello zodiaco – Saint Seiya Perfect Edition, caratterizzata da numerose pagine a colori.

La casa editrice J-POP invece, dal 2010 pubblica Saint Seiya – Next Dimension – Myth of Hades, sempre di Masami Kurumada, che viene serializzato in Giappone sulla rivista settimanale Weekly Shōnen Champion con cadenza irregolare partire dal 27 aprile 2006. In Italia è conosciuto come I Cavalieri dello Zodiaco – Saint Seiya Next Dimension – La Leggenda del Re degli Inferi.

Il manga ha ispirato un adattamento anime, composto da 114 episodi divisi in tre macro saghe (“Sanctuary”, “Asgard” e “Poseidon”), andato in onda in Giappone su TV Asahi dal 1987 al 1990. Gli ultimi dieci volumi del manga sono stati adattati a partire dal 2002 in 31 episodi intitolati I Cavalieri dello zodiaco – Saint Seiya – Hades anch’essi divisi in tre saghe Santuario (“Chapter Sanctuary”, episodi 1-13, prodotta nel 2002), Inferno (“Meikai-Hen”, episodi 14-25, prodotta tra 2005 e il 2006), Elisio (“Elysion”, episodi 26-31, prodotta nel 2008).

Per quanto riguarda l’Italia, I Cavalieri dello Zodiaco arrivano nel nostro paese il 26 marzo del 1990 su Odeon TV con i primi 52 episodi passando poi su Italia 7 per completare la serie con il titolo Il Ritorno dei Cavalieri dello Zodiaco.

La serie è stata proposta in svariate edizioni home video da Yamato Video e Anime Factory.

Infine il franchise si arricchirà di un live-action, intitolato Saint Seiya – Knights of the Zodiac previsto per uscire nel 2022. Sulla trama sappiamo ancora poco, a parte che proporrà una storia originale.

