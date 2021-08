Saiyuki Reload -ZEROIN-: teaser e la finestra d’uscita

L’adattamento anime del manga di Saiyuki Reload di Kazuya Minekura, pubblicato in Italia dalla casa editrice Dynit, si amplia con un nuovo capitolo che va a seguire l’arco narrativo Even a Worm. Il nuovo anime si intitola Saiyuki Reload -ZEROIN- e il suo account Twitter ufficiale ha pubblicato il primo video promozionale completo che annuncia i nuovi membri del cast e la première che avverrà a gennaio.

Saiyuki Reload -ZEROIN-: a proposito dell’anime

Saiyuki Reload -ZEROIN- andrà in onda a gennaio del 2022.

La animazioni sono realizzate dallo studio Liden Films famoso per gli anime La Leggenda di Arslan, Hanebado, Magical Senpai.

Per quanto riguarda il cast ritornano i doppiatori storici Toshihiko Seki (Genjou Sanzo), Soichiro Hoshi (Son Goku), Akira Ishida (Cho Hakkai) e Hiroaki Hirata (Sha Goujo). A questi si aggiungono: Kouichi Toochika (Hazel Grouse), Rikiya Koyama (Gatti “Gat” Nenehawk) e Houchu Ohtsuka (Ni Jianyi).

Qui sotto potete guardare il video:

Saiyuki: il franchise

Saiyuki è l’originale serie di manga “fantasy road movie” del 1997 liberamente ispirato al romanzo cinese Journey to the West (Saiyuki in giapponese), di Kazuya Minekura.

Della serie fanno parte gli spin-off Saiyuki Gaiden e Saiyuki Ibun. Saiyuki Reload Blast è invece il sequel, lanciato sul Comic Zero Sum di Ichijinsha nel 2009, anche se la sua pubblicazione è andata a rilento a causa della salute di Kazuya Minekura.

In Italia il manga, che potete acquistare su Amazon, è disponibile grazie a Dynit:

Questa notte la luna è straordinariamente piena. Genjo Sanzo ricorda il suo incontro con Son Goku e il momento in cui gli fu svelata la vera natura di quello che appare come un ragazzo del tutto normale, tranne forse per l’insaziabile appetito che lo contraddistingue. Non ci sono dubbi che in quel corpo coesistano due Goku: Il sentimentale e il sanguinario, il bambino e il demone…

Durante uno scontro, il gruppo di Sanzo fa la conoscenza di un personaggio affascinante ed eccentrico, che indossa vesti ricercate a dispetto dell’abilità che dimostra nel combattimento. Viaggia insieme a un gigantesco compagno monco, e porta al collo un ciondolo che raffigura una stella a sei punte inscritta in un cerchio. Chi è, e che parte avrà nel destino dei nostri eroi?

Il franchise del manga, nel suo complesso, conta 25 milioni di copie in circolazione in tutto il mondo. Tokyopop ha pubblicato il manga originale, e Kodansha ha ripubblicato il manga.

Il manga di Saiyuki è stato adattato in un’omonima serie anime, composta da 50 episodi e trasmessa in Italia su MTV tra il 2002 e il 2003 grazie a Dynit. Saiyuki Reload era stato parzialmente adattato in un anime intitolato Reload Gunlock, composto da 24 episodi andati in onda nel 2004 in Giappone mentre in Italia è ancora inedito.