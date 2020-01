Sakura (Grandista) di Banpresto: la recensione

Sakura è la nuova figure prodotta da Banpresto ispirata all’anime/manga i Naruto Shippuden per la linea Grandista. La statua è la seconda uscita di due (qui la review della prima figure Naruto Uzumaki) che a confronto delle linee più classiche dedicate a questi personaggi offre un maggiore dettaglio e delle ottime dimensioni.

Il personaggio

Sakura Haruno è una dei tantissimi personaggi immaginari presenti nel manga e anime della serie Naruto ed è una dei protagonisti principali della saga sin dall’inizio del manga. Nella seconda parte del manga, il maestro Masashi Kishimoto ha cambiato alcune caratteristiche del suo aspetto, rendendo i vestiti in stile karate, ma lasciando la parte superiore quasi invariate per permettere di rendere così Sakura un pò più femminile. La nostra protagonista è diventata allieva di Tsunade che dopo ben tre anni di allenamento riesce ad acquisire una forza sovrumana e contemporaneamente una grande abilità nelle arti mediche proprio come la sua maestra.

La confezione

La confezione è il linea e si armonizza con le precedenti uscite Grandista proponendo graficamente molto semplice ma di grande impatto visivo. Sakura – come possiamo vedere – appare in tutti i lati della scatola immortalata in diverse angolazioni. Nella parte frontale ed in quella posteriore troviamo un primo piano del personaggio dove possiamo notare due bande bianche poste in alto e in basso che ci fanno valorizzano i loghi del prodotto. Nelle due facciate laterali è possibile vedere Sakura a figura intera ripresa da diverse angolazioni. Una volta aperta la box troviamo diverse bustine trasparenti che contengono la figure divisa in due parti (corpo e gambe) e una basetta ad incastro che serve per sostenere in sicurezza il personaggio in piedi.

Sakura Haruno

La statica di Sakura è stata realizzata completamente in plastica e si assembla in maniera molto intuitiva (attraverso un apposito incastro) essendo composta solamente da due pezzi. Non è presente nessuna parte di ricambio ma solamente un supporto che andrà incastrato sul piede della figure per poterla esporre senza il pericolo di caduta. Analizzando il prodotto si nota immediatamente l’accuratezza della pittura in tutta la figure, non abbiamo trovato nessuna imprecisione e le sfumature presenti negli abiti servono a rendere maggior realismo ad essi e la pittura delle cerniere, della placca in metallo sulla fascia nella fronte e la fibbia della gonna sembrano realizzati veramente in metallo. Degno di nota anche l‘effetto del bianco sporco presente nella fascia della coscia della nostra protagonista. Da segnalare la precisione molto fedele degli accessori come il borsello posteriore, quello legato alla coscia sinistra e lo stemma sulla schiena che sono stati ricreati fedelmente proprio come la controparte cartacea o animata.

Conclusioni

La statua di Sakura misura 27 cm circa, ed è un prodotto che consigliamo sicuramente a tutti i fan del personaggio e della serie di Naruto. L’ottimo lavoro di sculpt e di painting svolto da Banpresto rispecchia benissimo il personaggio da dove è stato tratto. Ovviamente anche se Sakura si può acquistare singolarmente ad un ottimo prezzo/qualità, se vogliamo rendere il suo potenziale al 100% vi consigliamo di affiancarle la figure di Naruto.