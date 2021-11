Grafite torna ad ospitare i grandi autori del panorama nazionale ed internazionale incontrando Sal Velluto, disegnatore tarantino che dagli anni ’80 vive negli Stati Uniti. Velluto ha lavorato per tutte le maggiori case editrici americane fra cui Marvel (Black Panther, Moon Knight) e DC (Justice League) e su tantissimi personaggi come Bloodshot, X-O Manowar e Green Hornet. Negli ultimi anni ha prestato le sue matite allo storico Phantom (L’uomo Mascherato) ed ha esordito, nel 2019, per Sergio Bonelli Editore su Zagor.

Sal Velluto (Black Panther) a Taranto ospite di Grafite

Sal Velluto sarà ospite di Grafite per due eventi dedicati a giovani disegnatori e per tutti gli appassionati. Entrambi gli eventi infatti saranno aperti al pubblico ma con posti limitati e su prenotazione.

Giovedì 2 dicembre a partire dalle 16.30, Sal Velluto terrà un seminario didattico esclusivo per gli allievi Grafite (ma aperto e gratuito anche agli esterni fino ad esaurimento posti) che si concluderà con una portfolio review presso la sede Grafite di Taranto (IC Volta in Via Venezia 75).

Venerdì 3 dicembre a partire dalle 18 ci sarà l’incontro “Sal Velluto si racconta” organizzato in collaborazione con alcune realtà culturali protagoniste del territorio jonico tra cui il Circolo Fotografico Il Castello, Antonio Mandese Editore e Fumetteria Nakama. Sal Velluto incontrerà lettori e appassionati per raccontare la sua esperienza e la sua carriera e per un breve firma copie presso Circolo Fotografico Il Castello (Via Plinio 85, Taranto). Al termine dell’incontro ci sarà anche un breve intervento degli organizzatori del Taranto Comix per presentare l’edizione 2021 della manifestazione.

A proposito di Sal Velluto

Salvatore “Sal” Velluto è nato a Taranto nel 1956. Si trasferisce a metà anni ’80 negli Stati Uniti dove esordisce per la Marvel nel 1988 su Power Pack passando poi come disegnatore regolare su Marc Spector: Moon Knight.

Nel 1992 approda alla DC dove diventa disegnatore regolare di Justice League Task Force co-creando il personaggio di Firebrand con Brian Augustyn. Per il mercato americano ha illustrato anche X-O Manowar e Bloodshot (Valiant/Acclaim), Green Hornet e ha collaborato con diverse compagnie di trading cards e con Sony Playstation per il character design del videogioco Jet Moto. Per Star Comics illustra il Numero Zero di Lazarus Ledd.

Nel 1999 ritorna alla Marvel e illustra una miniserie su Silver Surfer e Black Panther su testi di Christoper Priest. Si tratta di 36 numeri totali che rendono Sal Velluto il più prolifico disegnatore del personaggio.

Dal 2007 realizza matite interne e copertine di Phantom, lo storico personaggio creato da Lee Falk e Ray Moore, pubblicato da Egmont in Scandinavia, Hermes Press negli Stati Uniti e Frew in Australia. Nel 2019 esordisce per Sergio Bonelli Editore illustrando una storia autoconclusiva intitolata “Luomo con la sella” apparsa su Maxi Zagor 37 I racconti di Darkwood – I tamburi della foresta in cui Zagor racconta alcune delle sue avventure al romanziere James Fenimore Cooper, autore de “L’ultimo dei Mohicani”.

A proposito di Grafite – Scuola di Fumetto, Disegno e Illustrazione

Grafite – Scuola di Fumetto, Disegno e Illustrazione è la prima scuola triennale nata in Puglia (precisamente a Taranto nel 2012) e pensata per disegnatori e creativi di tutte le età.

Con le sue tre sedi (Taranto, Bari e Lecce) rappresenta a tutti gli effetti un polo di respiro regionale che grazie all’implementazione di una vasta selezione di corsi online è diventata velocemente un punto di riferimento nazionali per quanto concerne la formazione nel fumetto e nell’illustrazione tradizionale e digitale.

La Scuola vanta un corpo docenti composto da professionisti delle più importanti case editrici seriali e autoriali. L’offerta didattica di Grafite permette ai propri allievi, un elevato grado di specializzazione nelle arti visive, il fumetto, la grafica 2D/3D con annesso mondo dell’animazione, coniugando le arti tradizionali con le più recenti tecniche digitali.

