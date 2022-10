La casa editrice SaldaPress sarà presente a Lucca Comics and Games 2022 per condividere con tutti gli appassionati un grande spazio che farà da location a tantissime novità e altrettanti ospiti. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo!

SaldaPress a Lucca Comics and Games 2022

SaldaPress sarà presente a Lucca Comics and Games 2022 nella centralissima Piazza Napoleone, all’interno del padiglione Passaglia. I 150 metri quadri della location saranno da cornice per ospiti del calibro di Dado e Savuland, che presenteranno in anteprima il graphic novel urban fantasy Penelope. Il volume sarà inoltre disponibile per l’acquisto in una speciale versione con variant cover di Sio, artista ospite di SaldaPress per una sessione di firmacopie con tutti i gli appassionati lettori.

Vi informiamo inoltre che in loco tornerà ad essere disponibile per l’acquisto il tanto desiderato libro del Dietro le quinte di Jurassic Park, la nuova uscita della preziosa collana WideScreen dedicata al grande cinema, nonché Radiant Black, la serie targata Image Comic già candidata al premio Eisner.

Tra le novità presenti farà il suo debutto Spàisi, la nuova linea dal sapore piccante che vanta autori del calibro di Giuseppe “Cammo” Camuncoli, Mirka Andolfo, Howard Chaykin, Daniel Warren Johnson, Ryan Ottley, Lorenzo De Felici e Dan Panosian. L’evento sarà inoltre l’occasione per lanciare To-y, il manga cult anni ‘80 del maestro Atsushi Kamijo, e svelare un’anteprima di Kroma, la nuova serie scritta, disegnata e colorata da Lorenzo De Felici, prodotta da Skybound e che debutterà il mese prossimo negli USA.

Tra i protagonisti di questa edizione ci saranno anche Yi Yang e Isaak Friedl, che porteranno a Lucca la love story Luce e Cosmo. E poi ancora ci sarà il gruppo formato da Frekt, Luigi Formola e Francesca Dell’Omodarme, che presenterà il fumetto d’azione Underdogs. Tra le novità saldaPress troverete anche il nuovo libro di Bigio e Maeb, Bikini Armors e Strani Cieli Sopra Berlino Est, di Jeff Loveness e Lisandro Estherren.

Firmacopie che passione

Oltre alle novità editoriali, non mancheranno persso lo stand SaldaPress anche tanti eventi e firmacopie. Tra i nomi degli autori presenti troviamo Dado, Savuland, Sio, Lorenzo de Felici, Giuseppe Camuncoli, Frekt, Luigi Formola, Francesca Dell’Omodarme, Yi Yang e Isaak Friedl. La lunga lista continua poi con Bigio, Maeb, Lisandro Estherren, Lorenzo Palloni, Stefano “The Sparker” Conte, Federico Bertolucci, Salvatore Vivenzio, Gabriele Falzone, Marianna Ignazzi, Annalisa Leoni e Luca Conca.

Scopriamo gli ospiti

Più nel dettaglio, tra gli ospiti che saranno presenti allo stand SaldaPress troveremo Massimiliano Loizzi, Guglielmo Favilla, Fiore Manni, Nicolò Beretta, Giacomo Variale, Kirio1984, Eva Carducci, Stefano Grillanda, Zeth Castle e Alberto Tollini. La lista delle personalità presenti continua poi con Domenico Bottalico e Manuel Enrico di Cultura POP.

Vi ricordiamo infine che, siccome le giornate lucchesi saranno all’insegna del divertimento e della condivisione, è ufficialmente stata rinnovata la ormai consolidata e tanto gradita presenza di Birra Menabrea. Dunque, a maggior ragione, non avete assolutamente alcuna scusa valida per non venire in presenza al padiglione SaldaPress a Lucca Comics and Games 2022!