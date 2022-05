La casa editrice SaldaPress annuncia a sorpresa la nascita di una nuova collana dal titolo RamenBurger. Si tratta di una nuova collana di fumetti pensata come un punto d’incontro, sia dal punto di vista grafico che narrativo, tra il fumetto occidentale e quello orientale. Infatti è da anni che il mondo editoriale guarda con attenzione e rispetto alla produzione fumettistica orientale e oggi sempre più artisti occidentali, innamorati del fumetto giapponese e delle sue caratteristiche narrative uniche, rendono omaggio con il proprio lavoro ai suoi maestri più importanti. Andiamo a scoprire quali saranno i primi titoli pubblicati in essa.

SaldaPress: la nuova collana RamenBurger

La nuova collana RamenBurger presenterà una perfetta fusione tra i gusti e i riferimenti culturali dei due più significativi modelli narrativi attuali, quello occidentale e orientale, scegliendo opere di artisti occidentali in cui è possibile cogliere l’influenza del fumetto orientale e, nello specifico, quella del manga.

Per quanto riguarda i primi titoli che verranno pubblicati ci saranno Godzilla di James Stokoe, in uscita il 16 giugno, un classico dichiaratamente influenzato dalla scuola giapponese, proposto per l’occasione in una nuova veste grafica interamente in bianco e nero e in formato manga.

Eccovi un’anteprima:

Abbiamo poi Volt, scritto e disegnato da Stefano “TheSparker” Conte, una serie che guarda al fumetto umoristico giapponese in cui disegni e narrazione giocano spesso su rimandi al mondo del manga. Seguirà Extremity di Daniel Warren Johnson, che ha fatto dell’omaggio ai grandi maestri giapponesi la sua inimitabile cifra stilistica e per finire uscirà l’inedito Bikini Armors di Bigio e Maeb, un fantasy d’azione in cui i personaggi, le ambientazioni e la storia rimandano e omaggiano l’immaginario iconografico orientale.

Lo scopo di questa nuova collana, come sottolineato dalla casa editrice, è quello di far avvicinare nuovi lettori alle storie e agli autori più amati, scegliendo quindi da tutto il mondo i migliori titoli e offrendo la miglior edizione possibile.