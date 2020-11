Saldapress: il secondo incontro con gli artisti Skybound a Lucca Changes

Saldapress ritorna con il suo secondo appuntamento durante Lucca Changes dedicato ai fumetti marchiati Skybound, l’etichetta di Image Comics, creata in America da Robert Kirkman, famoso autore di The Walking Dead e Invincible, e di cui la casa editrice italiana ha l’esclusiva per le pubblicazioni nel nostro paese. A partecipare all’incontro i due fumettisti, Chris Burnham e Paul Azaceta, moderati da Jacopo Masini di Saldapress insieme al direttore editoriale della casa editrice Andrea G. Ciccarelli e Michele Innocenti come interprete.

Chris Burnham collabora con Robert Kirkman e lo showrunner della serie TV di The Walking Dead Scott Gimple, alla serie Die! Die! Die! fumetto molto violento che racconta di un’agenzia governativa incaricata di eliminare le persone cattive. Gli agenti protagonisti sono tre gemelli che prendono ordini da due senatori degli USA sul bersaglio da eliminare, solitamente nel modo più silenzioso possibile. Come però succede sempre in questi casi qualcosa va storto e il caos si scatena in un turbine di violenza, azione, complotti e divertimento.

Paul Azaceta collabora sempre con Robert Kirkman firmando i disegni per la serie horror Outcast – il reietto sin dal 2014. La storia di Outcast ha per protagonista Kyle Barnes, un uomo che per tutta la sua vita è stata segnata dalle manifestazioni demoniache che hanno colpito prima sua madre e poi sua moglie. Barnes decide quindi di isolarsi per non mettere a rischio i suoi cari. Un giorno incontra casualmente il reverendo che da piccolo lo aveva aiutato che gli chiede aiuto per gestire una possessione demoniaca. Qui scopre che il suo sangue sembra essere un repellente contro i demoni e dunque decide di indagare su questo mistero che lo circonda.

I due autori hanno parlato del loro rapporto con Robert Kirkman, con Chris Burnham che ha riferito che ama lavorare con lui per la libertà che lascia agli autori e per la passione che lo anima. Kirkman sa cosa vuol dire fare il disegnatore e lavora in modo da semplificargli il lavoro. Paul Azaceta concorda su molti aspetti riferiti da Chris, e aggiunge che è molto dettagliato nella sceneggiatura e che per quanto riguarda Outcast, spesso questa è incredibilmente fitta di dialoghi che deve riuscire a inserire in mezzo alla composizione dei disegni.

Gli autori americani hanno poi parlato della situazione nel loro paese, di come le cose siano cambiate molto in fretta. Chris ha detto di come una scena che stava disegnando di Die! Die! Die! che sembrava totalmente irreale per via delle esagerazioni, con gente armata che inneggia al nazismo e altre follie simili, sta quasi diventando reale negli ultimi tempi. Nonostante ciò entrambi apprezzano il fatto che questa situazione abbia portato molte minoranze a lottare per i loro diritti e ad essere ascoltate.

È stato poi domandato qual è stata la loro esperienza lavorando con Skybound e cosa pensano del ruolo di questa etichetta nell’universo del fumetto americano. Entrambi gli autori concordano di un ambiente molto sereno in cui lavorare e che si divertono molto, soprattutto al San Diego Comic-Con dove hanno addirittura un intero edificio riservato dove avere a che fare con tutti i colleghi.

Infine è stato chiesto riguardo i progetti futuri. Paul ha detto di stare ancora lavorando al volume finale, che anticipa avrà una conclusione che metterà tutti i pezzi di puzzle al loro posto. A parte questo non ha altri progetti dato che si sta concentrando principalmente su Outcast, anche se, senza poter rivelare altro, sta iniziando a buttare giù qualche schizzo per una serie nuova di stampo fantasy. Chris ha riferito invece di non poter parlare ancora di cosa farà dopo Die! Die! Die!, mentre sul finale di questa folle opera ha detto di aspettarsi alcune delle doppie pagine più folli mai viste e di aspettarsi una conclusione davvero oltre ogni decenza.