Durante il Napoli Comicon 2023, saldaPress ha annunciato i titoli che comporranno il piano editoriale per la seconda metà del 2023, che si preannuncia ricca di novità, con una vasta scelta di titoli che spaziano tra diverse collane e generi. Si tratta di un altro anno di pubblicazioni di altissimo livello, testimoniato dall’attenzione che saldaPress riserva alla qualità dei suoi prodotti. Tra i titoli già annunciati, ci sono alcuni volumi unici e alcune serie che spaziano all’interno delle varie collane.

Gli annunci Saldapress al Napoli Comicon 2023

Tra i titoli che spiccano tra le novità saldaPress annunciate al Napoli Comicon 2023 ci sono SPA di Eric Svetoft, un volume unico che uscirà a giugno, Creepshow di AA.VV., un volume unico che uscirà a ottobre, e Dietro le quinte di Ghostbusters, un volume unico che uscirà a novembre.

Inoltre, ci sono alcune serie in arrivo, come Old Dog di Declan Shalvey che uscirà a ottobre, Clementine Vol. 2 di Tillie Walden che uscirà a novembre, Kuma Kuma Kuma Kuma Bear di Kumanano e Sergei, Alice & Zoroku di Tetsuya Imai e Teogonia di Shunsuke Aoyama, tutte e tre le serie previste per settembre.

Foto: ©Saldapress

Le novità non finiscono qui

Il Massive-Verse di SaldaPress vedrà l’uscita di Radiant Red di Cherish Chen e David Lafuente, un volume unico in uscita a novembre, Radiant Black Vol. 3 di Kyle Higgins e Marcelo Costa, una serie prevista per luglio, e Rogue Sun Vol. 2 di Ryan Parrott e Abel, una serie in uscita a settembre.

Infine, SaldaPress pubblicherà anche alcuni titoli provenienti da Image Comics e Boom! Studios, come Alice per sempre di Dan Panosian e Giorgio Spalletta, un volume unico in uscita a settembre, Slumber di Tyler Burton Smith e Vanessa Cardinali, un volume unico in uscita a settembre, e Arrowsmith Vol. 1 e Vol. 2 di Kurt Busiek e Carlos Pacheco, una serie prevista per novembre.