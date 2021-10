Poche ore fa l’editore italiano Saldapress ha comunicato sui propri canali social che pubblicherà Crossover di Donny Cates e Geoff Shaw, pubblicata negli USA da Image Comics.

Saldapress pubblicherà Crossover di Donny Cates e Geoff Shaw

Dopo Buzzkill, Redneck e The Paybacks, l’editore emiliano Saldapress porterà in Italia anche Crossover, l’ultimo fumetto scritto da Donny Cates e disegnato da Geoff Shaw e attualmente ancora in corso di pubblicazione in America dall’editore Image Comics.

Crossover, proprio come cita il titolo, è una serie (di cui sono usciti 8 spillati in patria) in cui vedremo convergere universi e personaggi proveniente da tutto il mondo del fumetto americano, tra citazioni, omaggi e camei, nel mondo reale. Proprio come cita la presentazione di Image per la serie, “Immaginiamo che tutto ciò che abbiamo sempre pensato fosse fantastico… sia reale. Prepariamoci a fare un salto in un mondo dove però la realtà non esiste più… E ogni cosa è possibile“. In un mondo che ha messo al bando i fumetti e gli stessi supereroi, come potrà mai reagire chi ancora oggi crede in quelle figure di carta e inchiostro e chi li considera un’eresia vedendo apparire eroi e villain a bizzeffe?

Saldapress non è ovviamente nuova ai titoli eclettici e assurdi dello sceneggiatore texano Donny Cates, avendo già pubblicato molti dei suoi fumetti indipendenti: l’editore ha infatti già nel proprio catalogo Buzzkill, The Paybacks, Babyteeth, Relay, Redneck e The Ghost Fleet, tutti fumetti che potete recuperare su Amazon.it. In particolare, proprio i primi due titoli sembrano essere ambientati nello stesso universo di Crossover.

Il primo numero di Crossover, dal titolo Crossover 1 – Ai Ragazzi piacciono le Catene (titolo che riprende il nome dell’etichetta indipendente che Cates ha aperto insieme al disegnatore Ryan Stegman), non ha ancora una data di uscita precisa, ma Saldapress ha comunicato che l’albo verrà pubblicato ad inizio 2022. Per quanto riguarda la sua collaborazione con Marvel, Cates ha da poco lasciato la gestione di Venom, serie che è già ai nastri di partenza con un nuovo team creativo, per lanciare subito dopo la nuova serie di Hulk dopo la gestione di Al Ewing e Joe Bennet.