saldaPress pubblicherà Undiscovered Country di Snyder, Soule & Camuncoli

Durante un live sui propri canali social, saldaPress ha annunciato l’arrivo in Italia di Undiscovered Country di Scott Snyder, Charles Soule e Giuseppe Camuncoli. Si tratta di una nuovissima serie Image che ha già polverizzato i record di vendita negli USA.

Undiscovered Country è stata candidata agli Eisner Award 2020 come Miglior Nuova Serie, è stata già opzionata per diventare un film, ed è stata indicata da Robert Kirkman come possibile erede di The Walking Dead oltre a comparire oramai regolarmente tra i bestseller del New York Times.

Il primo volume di Undiscovered Country uscirà a novembre e si intitolerà Destino.

Le ragioni del successo negli USA e il motivo per cui le più importanti case editrici europee e mondiali hanno cercato fin da subito di acquisire i diritti di pubblicazione di Undiscovered Country sono prima di tutto legate alla fama dei suoi creatori. Scott Snyder e Charles Soule sono due dei più apprezzati sceneggiatori statunitensi contemporanei, grazie al loro lavoro su Justice League, Batman, Wytches, Daredevil e moltissimi altri titoli, mentre l’italiano Giuseppe Camuncoli, oltre al decennale lavoro su The Amazing Spider-Man e lavori indipendenti come Green Valley, è ormai da tempo consacrato tra i disegnatori più importanti del mercato europeo e statunitense.

Queste le dichiarazioni del direttore di saldaPress, Andrea G. Ciccarelli: