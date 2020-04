saldaPress: The Walking Dead e tanti fumetti gratis fino al 30 aprile

Nella giornata di ieri saldaPress si è unita alle iniziative #iorestoacasa e #ioleggoacasa legate alle misure di prevenzione per la diffusione del Coronavirus annunciando il progetto We Are Family in collaborazione con gli autori del suo catalogo e con le case editrici Skybound, l’etichetta di Robert Kirkman già autore di Invicible e The Walking Dead, Image Comics e Atershock Comics.

saldaPress renderà quindi disponibili ai lettori italiani una selezione di titoli da poter leggere gratuitamente fino al 30 aprile.

Il commento della casa editrice all’iniziativa è diretto ed efficace:

Perché, soprattutto nei momenti più difficili, siamo tutti una grande famiglia.

Già da ieri pomeriggio sono disponibili i primi tre titoli per la lettura gratuita.

Eccoli nel dettaglio:

The Walkig Dead Vol. 1 – Giorni Perduti di Robert Kirkman & Tony Moore

Il mondo in cui l’agente di polizia Rick Grimes si risveglia dal coma non è più quello in cui viveva prima di essere ferito: sua moglie e suo figlio sono spariti, la sua casa è vuota, la sua piccola e pacifica città è deserta. O quasi… Qualcuno in effetti si trascina per le strade, ma fermarsi a chiedergli informazioni non sembra davvero una buona idea!

Volt – Che Vita di Mecha Stagione 1 Completa di Stefano “TheSparker” Conte

Volt è un robot e ha un sogno: vuole diventare un fumettista. La vita è dura, però, specie se hai una madre despota dalle fattezze di Darth Vader e la vita quotidiana ti impone di trovare un lavoro. Quale lavoro? Uno dei più difficili e pericolosi in circolazione: il commesso in un negozio di fumetti. Volt dovrà imparare ad affrontare i clienti più bizzarri e le richieste più estenuanti, alternando i problemi di tutti i giorni all’impegno per raggiungere il suo sogno, passando per avventure sempre più fantastiche e surreali, destinate a diventare leggenda.

Rough Riders Vol. 1 – Scatenate l’Inferno di Adam Glass & Patrick Oliffe

Alla fine del diciannovesimo secolo, un terribile nemico minaccia l’America e un gruppo di individui straordinari dovrà riunirsi per sconfìggerlo… Il futuro Presidente degli Stati Uniti Teddy Roosevelt. Il mago escapista Harry Houdini La pistolero più letale del West Annie Oakley. L’inventore visionario Thomas Edison. E il gigante di Galveston… il pugile Jack Johnson. Sono i Rough Riders e dovranno scongiurare una guerra che potrebbe distruggere il mondo come lo conosciamo.

saldaPress assicura però che questo è solo l’inizio. I titoli messi a disposizione saranno in tutto 15.

Quelli successivi verranno caricati ogni martedì, giovedì e sabato sulla pagina Issuu, a partire da sabato 4 aprile, e messi a disposizione della grande famiglia di lettori, lettrici e fan dei fumetti saldaPress. E dunque, tre fumetti saldaPress a settimana, fino al 30 aprile.

I primi tre fumetti sono quindi già disponibili sulla pagina Issuu vi basterà cliccare QUI.