Salse e condimenti | I migliori per il pranzo di Natale

Natale sta per arrivare e, adesso lo possiamo dire, è decisamente il momento di iniziare a pensare ai regali. In effetti sì, questo è proprio il momento giusto per muoversi e scegliere quale sorpresa dedicare ad amici e parenti durante le feste più belle dell’anno.

Volete fare un bel regalo di Natale a un amante della buona cucina, o a qualcuno che ama dilettarsi ai fornelli? O ancora, volete portare qualcosa di speciale da condividere durante il pranzo di Natale? Ecco per voi una selezione delle migliori salse e dei condimenti perfetti da regalare, un’idea utile e intelligente per dare sfogo alla fantasia di tutti noi, con tante piccole sorprese tutte da scoprire. Pronti?

Salse e condimenti da regalare a Natale

Salse Modern Gourmet Foods

Le salse Modern Gourmet Foods sono sempre tra le idee regalo più interessanti presenti su Amazon, ideali per il Natale ma non solo. Ce n’è davvero per tutti i gusti, con confezioni pensate per regalare un giro del mondo in tutte le salse (letteralmente) ma anche per fare una sorpresa dolce, piccante o speziata a chi ama scoprire nuovi sapori… Con un packaging sempre dal design accattivante e di sicuro impatto. Esiste addirittura un kit per creare la propria salsa piccante, fatevi sotto!

VEDI SU AMAZON – 6 salse piccanti

VEDI SU AMAZON – 6 salse piccanti Stormtrooper

VEDI SU AMAZON – 15 salse piccanti

VEDI SU AMAZON – Kit “Crea le tue salse piccanti”

Biffi Salse Miste di Frutta per Formaggi

Biffi è un marchio che non ha certo bisogno di presentazioni, e che da anni è sempre e comunque sinonimo di qualità 100% Made in Italy con prodotti conosciuti ormai in tutto il mondo. Questa confezione è un’idea regalo davvero speciale: 12 vasetti in vetro da 100g con deliziose salse da accompagnare ai formaggi ai gusti pere, ciliegie, mandarino e fichi. E state certi che sì, farete davvero un figurone al pranzo di Natale!

VEDI SU AMAZON

Montalbano Sughi Gourmet

Sei vasi di sugo da 130g l’uno, ideali su pasta e preparazioni di carne ma anche con le classiche bruschette per un antipasto davvero delizioso. Il tutto in sei gusti diversi e molto ricercati: si va da zucca e rosmarino a olive kalamon e curcuma, arrivando al particolare accostamento tra funghi, zenzero e menta. Il regalo di Natale perfetto per chi ha un animo un po’ gourmet, e vuole condividerlo con tutti soprattutto nei giorni di festa.

VEDI SU AMAZON

Campo d’Oro Pesto Siciliano

Il marchio Campo d’Oro è uno dei più apprezzati dagli amanti della verace cucina del sud Italia, con tante specialità dalla Sicilia perfette per tutti i gusti. Questo set comprende due vasetti da 180g di pesto trapanese con mandorle di Avola: un prodotto dal gusto tipico e aromatico, perfetto per dar sfogo alla propria fantasia in cucina con tantissime ricette classiche ma anche da sperimentare!

VEDI SU AMAZON

Bernardini sugo di tartufi neri

Il tartufo è una finezza che in pochi sanno utilizzare e apprezzare come si deve in cucina: questo sugo pronto di tartufi neri firmato Bernardini è un ottimo modo per comprendere davvero uno degli ingredienti più pregiati, gustosi e invitanti che la cucina italiana ha da proporre. Ottimo per condire pasta all’uovo e bruschette, ma anche da sperimentare su curiose ricette a base di carne e pesce.

VEDI SU AMAZON

Bellei Condimento Invecchiato in Barrique

Un prodotto 100% italiano e 100% naturale, invecchiato in barrique di alta densità 1.35 per un assemblaggio di mosto d’uva, aceto di vino e aceto balsamico. Con tutta probabilità siamo di fronte al vero re dei condimenti: una soluzione versatile (utilizzabile per carni, verdure, formaggi e addirittura dolci) ma anche elegante, con una gift box di primissima fattura e una bottiglia rifinita a mano con un fazzoletto che riproduce l’antica mappa della provincia di Modena. Un regalo di stile e classe, senza rinunciare a gusto e qualità.

VEDI SU AMAZON