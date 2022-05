Il sequel di Doctor Strange è finalmente arrivato le sale (qui la nostra recensione) e sono in molti ad aver trovato avvincente la regia di Sam Raimi, nuovamente dietro alla macchina da presa di un cinecomic dopo anni. Raimi dirigerebbe anche un nuovo film su Spider-Man a patto, però, che venga rispettata una sola condizione.

Sam Raimi dirigerebbe un nuovo Spider-Man

Intervistato da Los Angeles Times alla premiere di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Raimi ha spiegato che, se mai dovesse dirigere un nuovo Spider-Man, dovrebbe per forza di cose essere con Tobey Maguire protagonista. Il regista ha ironicamente detto che Tobey potrebbe spezzargli il collo se non lo richiamasse nel ruolo e che, nonostante abbia adorato Tom Holland, non pensa di poter girare uno Spider-Man ambientato nel Marvel Cinematic Universe.

L’unica condizione di poter rivedere Maguire e Raimi nuovamente assieme sarebbe quella di avere un fantomatico Spider-Man 4 targato da Sony, che andrebbe a chiudere un cerchio iniziato anni fa. Il nuovo capitolo sarebbe dovuto uscire nelle sale nel 2011, ma fu cancellato da Sony per lasciare spazio al reboot The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield.

Il regista ha più volte smentito di essere al lavoro sul film ma, dopo quanto successo con No Way Home e Doctor Strange nel Multiverso della Follia, sarebbe interessato a lavorare nuovamente con Tobey Maguire e Kirsten Dust, protagonisti della sua trilogia sul tessiragnatele.

Nel frattempo una cosa è certa: Sony e Marvel lavoreranno ancora assieme per un quarto capitolo di Spider-Man con Tom Holland, sempre ambientato nel MCU. Dopo il finale di No Way Home, i fan sono curiosi di sapere che destino avrà l’amichevole ragno di quartiere.

Rimane anche da capire se a dirigerlo sarà o meno Jon Watts, che ha deciso di prendersi una pausa dal mondo dei cinecomic abbandonando anche la regia del reboot sui Fantastici 4.